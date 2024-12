Haaland pożegna Man City? Te kluby chcą Norwega

Erling Haaland to bez wątpienia jeden z najlepszych napastników świata. Jego przyszłość w Man City jest niepewna. Fichajes.net wskazał z kolei kluby, które mogą pozyskać gracza.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Erling Haaland na celowniku czterech gigantów

Erling Haaland momentu, gdy trafił do Manchesteru City, to bije rekord za rekordem pod względem zdobywanych bramek. Aktualny kontrakt reprezentanta Norwegii z ekipą z Premier League obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. Tymczasem serwis Fichajes.net wskazał kluby, mogące spróbować pozyskać piłkarza w niedalekiej przyszłości.

Skrót meczu Manchesteru City

Według medialnych informacji reprezentant Norwegii ma negocjować ze swoim aktualnym pracodawcą możliwość dodania do jego umowy klauzuli odstępnego, która miałaby wynieść 100 milionów euro. Jaka ekipa mogłaby zatem pozwolić sobie na tego typu wydatek? Przede wszystkim Realu Madryt. Co prawda na dzisiaj ofensywa Los Blancos składa się z zawodników takich jak Vinicius Junior czy Kylian Mbappe. Niemniej transakcja z udziałem Haalanda mogłaby sprawić, że Real odtworzyłby erę Los Galacticos.

Innym kandydatem na transakcję z udziałem norweskiego superstrzelca może być FC Barcelona. Co prawda Katalończycy zmagają się z pewnymi kłopotami ekonomicznymi. Joan Laporta ma jednak nadzieję, że może przekonać piłkarza na transfer, używając argumentów związanych z ciekawym sportowym i jednocześnie bardzo ambitnym projektem.

Pod względem finansowym najwięcej do zaoferowania może mieć natomiast Paris Saint-Germain. W szeregach francuskiego giganta nie od dzisiaj wiadomo, że priorytetem jest sukces w Lidze Mistrzów. Gdyby transfer z udziałem Haalanda do PSG stał się faktem, to w końcu klub z Parc des Princes mógłby się pochwalić znalezieniem napastnika z prawdziwego zdarzenia.

Jednym z klubów, mogących sobie pozwolić na transfer z udziałem może być też Bayern Monachium. Skoro udało się Bawarczykom pozyskać Harry’ego Kane’a, to można sobie wyobrazić, że gigant Bundesligi znalazłby też środki na transakcję z udziałem reprezentanta Norwegii.

Na dzisiaj jednak Haaland cieszy swoją skutecznością fanów The Citizens. W tej kampanii zdobył jak na razie 18 bramek w 21 spotkaniach. Ponadto zaliczył jedną asystę.

