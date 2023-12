Real Madryt traci kolejnego defensora. Tym razem to nie kontuzja [WIDEO]

IMAGO / Cesar Cebolla Na zdjęciu: Nacho Fernandez

Nacho obejrzał czerwoną kartkę w meczu z Alavaes

Obrońca Realu w brutalny sposób sfaulował rywala

Królewscy mają ogromny problem w defensywie

Nacho wyrzucony z boiska za brzydki faul

W czwartek Real Madryt rywalizował o ligowe punkty z Deportivo Alaves. Królewscy byli zdecydowanym faworytem tego spotkania, ale ten pojedynek już od pierwszych minut nie układał się po ich myśli. Podopieczni Carlo Ancelottiego trafili na spory opór gospodarzy.

Spotkanie jeszcze bardziej skomplikowało się dla Realu Madryt po zmianie stron. W 54. minucie za brzydki faul słuszną czerwoną kartkę otrzymał Nacho Fernandez. To sprawia, że w kolejnym meczu ligowym Carlo Ancelotti będzie miał do dyspozycji tylko jednego środkowego obrońcę do gry.

🔴 CZERWONA KARTKA DLA KRÓLEWSKICH W 54' MECZU! 😬



Nacho przedwcześnie opuszcza boisko i Real Madryt do końca spotkania będzie grał w osłabeniu. 🧐 Czy Deportivo Alavés wykorzysta tę przewagę? Włączcie Eleven Sports 1! ⚽️🔥 #lazabawa🇪🇸 pic.twitter.com/jD6Ht8hEvf — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) December 21, 2023

To czarny okres Królewskich. W poprzednim meczu fatalnej kontuzji doznał David Alaba, która wykluczyła go z gry do końca sezonu. Z powodu drobnego urazu na kilkanaście dni wypadł Ferland Mendy.

