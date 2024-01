Pique wraca do futbolu! Legenda Barcelony w nowej roli

IMAGO / CordonPress Na zdjęciu: Gerard Pique (z prawej)

Gerard Pique zaskoczył piłkarskie środowisko

Hiszpan nacieszył się już futbolową emeryturą

Były zawodnik Barcelony zapowiedział, że będzie działał w piłce w nowej roli

Pique ogłosił powrót do piłki. Hiszpan nie wraca jednak grać

Gerard Pique w europejskim i światowym futbolu wygrał najważniejsze trofea. Hiszpan święcił triumfy z Barceloną oraz kadrą narodową. Z końcem 2022 roku zdecydował się on zakończyć przygodę z futbolem w roli zawodnika.

Zobacz również: FC Barcelona ma wątpliwości. Xavi nieprzekonany do gwiazdy

Pique po odstawieniu butów na kołek zajął się swoimi biznesami. Hiszpan jest także właścicielem drugoligowego klubu Andorra. Miał on zatem co robić. Teraz będzie bardziej aktywny, co zapowiedział w mediach społecznościowych. Pique wraca do futbolu.

– Nadszedł nowy rok i po dokładnym przemyśleniu zdecydowałem się wrócić do piłki nożnej. Bardzo za tym tęsknię. Tym razem nie jako piłkarz. Wrócę w roli trenera. Więcej szczegółów podam pod koniec tygodnia – przekazał Pique.