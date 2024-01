FC Barcelona ma wątpliwości. Xavi nieprzekonany do gwiazdy

Joao Felix latem został wypożyczony z Atletico Madryt do FC Barcelony. Początkowo Duma Katalonii była zainteresowana definitywnym transferem piłkarza. Jednak teraz sytuacja się zmieniła.

IMAGO / Jose Breton Na zdjęciu: Xavi Hernandez

Joao Felix ma przed sobą niepewną przyszłość

FC Barcelona ma wątpliwości ws. Portugalczyka

Piłkarz musi udowodnić swoją jakość

FC Barcelona niepewna ws. Joao Felixa

Joao Felix to jeden z najciekawszych transferów letniego okna transferowego. Portugalczyk w 2023 roku został wypożyczony z Atletico Madryt do FC Barcelony. Jego początki w barwach Blaugrany były obiecujące, bo zdobył trzy gole w trzech pierwszych meczach. Jednak później znacząco obniżył loty, co wprawiło sztab Dumy Katalonii w zakłopotanie.

W umowie wypożyczenia nie zawarto klauzuli wykupu, ale Barca wyrażała chęć definitywnego transferu zawodnika. Teraz według informacji katalońskiego dziennika Sport sytuacja znacząco się zmieniła. Xavi i sztab nie są przekonani, czy pozyskanie Joao Felixa będzie opłacalne dla drużyny. Zawodnik w 16 meczach La Liga zanotował 3 gole i 2 asysty. Przez słabą dyspozycję w ostatnim czasie stracił miejsce w składzie.

Przyszłość Portugalczyka nie jest jasna, ale wszystko jest w jego rękach. Poprawa formy i potwierdzenie tego na boisku może znów zmienić jego sytuację.

