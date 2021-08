Piękny gest Pique, pomógł Barcelonie ws. transferów

Barcelona ogłosiła w sobotę zarejestrowanie w La Lidze trzech zawodników: Memphisa Depaya, Erica Garcii oraz Reya Manaja. Kataloński klub potwierdził, że było to możliwe tylko dzięki znacznemu obniżeniu pensji w wykonaniu Gerarda Pique.

Barcelona ma ogromne problemy finansowe i nawet odejście Lionela Messiego nie zwolniło wystarczająco dużo miejsca na liście płac

Przez to zarejestrowanie nowych zawodników do gry w La Lidze stało pod znakiem zapytania

W sobotę klub poinformował, że zarejestrował Memphisa Depaya, Erica Garcię oraz Reya Manaja, zaznaczając, że udało się to dzięki znacznej obniżce pensji w wykonaniu Gerarda Pique

Dla Pique Barcelona to więcej niż klub

Ostatnie miesiące są dla FC Barcelony niezwykle trudne. Zeszłotygodniowe odejście Lionela Messiego tylko udowodniło, w jak fatalnej kondycji finansowej znajduje się klub. Mimo, że Duma Katalonii poinformowała o zatrudnieniu czterech nowych zawodników, ale do soboty tylko Emerson Royal został oficjalnie zarejestrowany do gry w La Lidze. Wreszcie, na nieco ponad dobę od pierwszego spotkaniu nowego sezonu, Barcelona poinformowała o trzech nowych rejestracjach.

W meczu z Realem Sociedad udział będą mogli wziąć Memphis Depay, Eric Garcia oraz Rey Manaj. Kibice Blaugrany najbardziej obawiali się o nieobecność Holendra. Po odejściu Leo Messiego to właśnie nowy nabytek wzbudza wśród fanów największe nadzieje w kontekście gry ofensywnej. Wysoką formę prezentował także w trakcie presezonu. Eric Garcia również ma spore szanse na wystąpienie w meczu pierwszej kolejki La Ligi, biorąc pod uwagę uraz Oscara Minguezy, a także brak ogrania po powrocie do zdrowia Ronalda Araujo. Rey Manaj to zaś napastnik, który w styczniu 2020 roku dołączył do Barcelony B. Ronald Koeman nalega na kupno nowego atakującego, ale wiele wskazuje na to, że do tego nie dojdzie. Albańczyk nieźle zaprezentował się w trakcie przygotowań do nowego sezonu i przez to został zarejestrowany jako gracz pierwszej drużyny.

Blaugrana w swoim oświadczeniu podkreśliła rolę Gerarda Pique w operacji zarejestrowania zawodników.

“To [rejestracja Depaya, Garcii i Manaja – przyp. PP] było możliwe dzięki porozumieniu z Gerardem Pique. Wicekapitan klubu zgodził się na znaczną redukcję swojego wynagrodzenia” – możemy przeczytać na stronie klubu.

Obrońca jest wychowankiem Dumy Katalonii. W 2004 roku trafił do Manchesteru United, a później spędził udany sezon w barwach Realu Zaragoza. Przed startem sezonu 2008/2009 do powrotu Pique na Camp Nou doprowadził Pep Guardiola. Od tamtej pory Katalończyk jest niekwestionowanym członkiem wyjściowej jedenastki i wielokrotnie powtarzał, że w przyszłości chciałby zostać prezydentem klubu.

