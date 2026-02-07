Pierwszy taki mecz dla Mbappe. W Realu jeszcze tego nie doświadczył

22:05, 7. lutego 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Madrid Universal

Kylian Mbappe w niedzielę rozegra swoje 90 spotkanie w barwach Realu Madryt. Mecz z Valencią będzie dla Francuza wyjątkowy z zaskakującego względu, o czym informuje portal Madrid Universal.

Kylian Mbappe (Real Madryt - Rayo Vallecano)
Aflo Co. Ltd./ Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe (Real Madryt - Rayo Vallecano)

Mbappe przed wyjątkowym spotkaniem

Jak Real Madryt odpowie Barcelonie? W 23. kolejce La Liga Duma Katalonii wygrała swój mecz 3:0 i uciekła Królewskim na cztery punkty. W niedzielę Kylian Mbappe i spółka powalczą o zmniejszenie tej straty do jednego oczka.

Tym razem „spółka” prezentuje się wyjątkowo skromnie. W rywalizacji z Valencią zabraknie trzech wielkich gwiazd Los Blancos. Alvaro Arbeloa nie może skorzystać z usług takich piłkarzy, jak Rodrygo, Jude Bellingham i Vinicius Junior. Pierwsza dwójka mierzy się z kontuzjami, natomiast 25-latek pauzuje za nadmiar kartek.

Jak zauważył portal Madrid Universal, dla Mbappe będzie to nowa sytuacja. Do tej pory reprezentant Francji rozegrał wszystkie mecze w koszulce Realu z przynajmniej jednym z wyżej wymienionych zawodników w składzie. Tym razem, w swoim 90. występie w szeregach madrytczyków, najlepszy snajper La Liga będzie musiał radzić sobie „sam”.

