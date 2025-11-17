Opublikowali wyniki. Yamal to najbardziej znienawidzony piłkarz w Hiszpanii

13:30, 17. listopada 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  AS

Lamine Yamal jest najbardziej znienawidzonym piłkarzem w hiszpańskich mediach społecznościowych. Dobitny raport ujrzał światło dzienne.

Lamine Yamal
Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal najbardziej znienawidzony. Drugi Vinicius

Hiszpańskie obserwatorium Oberaxe opublikowało szczegółowy raport dotyczący mowy nienawiści w mediach społecznościowych. Wyniki są jednoznaczne. Lamine Yamal otrzymuje najwięcej obraźliwych komentarzy spośród wszystkich zawodników w Hiszpanii. Według danych aż 60 procent hejtu kierowanego do piłkarzy dotyczy właśnie młodej gwiazdy Barcelony.

Drugie miejsce w zestawieniu zajmuje Vinicius, który odpowiada za 29 procent wszystkich obraźliwych wpisów. Dalej znajduje się Mbappe z 3 procentami. W czołówce pojawiają się również zawodnicy tacy jak Nico i Inaki Williams, Alejandro Balde czy Brahim Diaz.

Raport pokazuje też, które kluby są najczęściej atakowane w sieci. Najwięcej nienawiści spada na Real Madryt, niewiele mniej na Barcelonę. Dalej w kolejności znajdują się Real Valladolid, Valencia, Athletic Bilbao, Real Sociedad i Atletico Madryt.

Na największy wzrost hejtu wpływają konkretne mecze, zwłaszcza El Clasico. To wtedy pojawiają się najostrzejsze komentarze, w tym wulgarne i rasistowskie obelgi. Raport jasno pokazuje skalę problemu i to, jak bardzo media społecznościowe potrafią eskalować nienawiść.

