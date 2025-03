La Liga odwołała drugie spotkanie w tym sezonie i znowu z tego samego powodu. Tym razem do skutku nie doszedł mecz Villarreal - Espanyol.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Villarreal - Atletico

La Liga zmuszona odwołać mecz 26. kolejki

Pojedynek zamykający 26. kolejkę La Liga został odwołany kilka minut po godzinie 21.00. Piłkarze Villarrealu i Espanyolu rozpoczęli rozgrzewkę zgodnie z planem, ale po jej zakończeniu musieli czekać na sygnał pozwalający wejść na boisko. Ostatecznie sędzia zdecydował, że zawodnicy nie pojawią się na murawie, a spotkanie ze względu na niekorzystne warunki pogodowe zostanie odwołane.

Ze względu na zalecenia dotyczące bezpieczeństwa w związku z ryzykiem powodzi w wyniku obecnej DANY w Castellón, informujemy, że Sędzia Rozgrywek Profesjonalnych podjął decyzję o przełożeniu meczu 26. dnia meczowego Primera Division pomiędzy Villarreal CF a RCD Espanyol Barcelona – tak brzmiał oficjalny komunikat wystosowany przez gospodarzy.

COMUNICADO OFICIAL: Con motivo de las recomendaciones de seguridad por el riesgo de inundaciones como consecuencia de la actual DANA que se sitúa en Castellón, les informamos que el Juez de Competiciones Profesionales ha decidido el aplazamiento del partido de la jornada 26 de… pic.twitter.com/BKwRp87FnW — Villarreal CF (@VillarrealCF) March 3, 2025

Region Castellon nawiedziły potężne ulewy i to właśnie z tego powodu wczorajszy pojedynek na Estadio de la Ceramica nie doszedł do skutku. To druga taka sytuacja w tym sezonie La Liga. Wcześniej przełożono listopadowe starcie Valencii z Realem Madryt, które rozegrano dopiero w styczniu.