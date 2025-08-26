Mbappe wyraził niezadowolenie! Poszło o gwiazdę Realu Madryt

Kylian Mbappe otwarcie wyraził niezadowolenie z postawy jednego piłkarza Realu Madryt. Jak donosi serwis e-noticies.cat chodzi o Viniciusa Juniora. Francuz zarzuca mu brak zaangażowania w grę defensywną.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Vinicius Junior rozczarował Mbappe, nie przykładając się do gry w obronie

Real Madryt rozpoczął sezon od dwóch zwycięstw z rzędu w rozgrywkach LaLiga. Tydzień temu podopieczni Xabiego Alonso pokonali przed własną publicznością Osasunę (1:0). Z kolei w miniony weekend nie dali szans na wyjeździe beniaminkowi, Realowi Oviedo (3:0). W obu meczach pierwsze skrzypce odgrywał Kylian Mbappe, autor trzech z czterech goli.

Francuz najpierw pokonał bramkarza Osasuny z rzutu karnego, a kilka dni później dwukrotnie z gry golkipera Oviedo. Jednocześnie lider Królewskich wyraził duże niezadowolenie z postawy innej gwiazdy Królewskich. W szatni wskazał na Viniciusa Juniora, zarzucając mu brak zaangażowania w grę w obronie oraz brak pressingu, gdy rywal jest w posiadaniu piłki.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Serwis, który o tym poinformował, czyli e-noticies.cat zauważa, że Xabi Alonso zmienił priorytet w grze Realu Madryt. Odkąd został trenerem Los Blancos, najważniejsza stała się intensywność, a według źródła Vinicius Junior nie dostosował się jeszcze do nowych wymagań taktycznych hiszpańskiego szkoleniowca.

Ponadto Mbappe jest sfrustrowany brakiem zaangażowania w grę defensywną Brazylijczyka. Choć sam jest świadomy, że ma duże braki w tym elemencie, stara się należycie wykonywać polecenia taktyczne, czego nie robi Vinicius. Ten fakt wywołał frustrację u byłego gracza PSG.

Zdanie francuskiego gwiazdora podziela Xabi Alonso. Po meczu z Osasuną miał skrytykować Viniciusa za brak aktywnego pressingu. Podobne zachowanie na boisku reprezentant Brazylii przejawiał także podczas okresu przygotowawczego. Niewykluczone, że pewnego dnia trener straci cierpliwość do piłkarza, który nie wykonuje jego założeń.