Mbappe doznał kontuzji, ale pojedzie na kadrę. Wiadomo, jak zareagował Real

16:28, 5. października 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Le Parisien

Kylian Mbappe w meczu z Villarrealem doznał kontuzji. Mimo to ma wziąć udział w zgrupowaniu reprezentacji Francji. Jak donosi Le Parisien z takiej decyzji nie jest zadowolony Real Madryt.

Kylian Mbappe
Kylian Mbappe

Real Madryt po porażce z Atletico Madryt (2:5) zmazał plamę, wygrywając następne ligowe starcie z Villarrealem (3:1). Komplet punktów okupili jednak kontuzją Kyliana Mbappe. Francuz poczuł dyskomfort w prawej kostce, przez co opuścił boisko w 83. minucie. Pierwsze doniesienia sugerują, że nie jest to poważny uraz, więc jego udział w zgrupowaniu reprezentacji Francji nie jest zagrożony.

Mbappe w poniedziałek stawi się na październikowym zgrupowaniu. Trójkolorowi w najbliższym czasie rozegrają dwa mecze w eliminacjach Mistrzostw Świata 2026. Ich rywalami będą Azerbejdżan oraz Islandia. Na ten moment Les Bleus zajmują 1. miejsce w grupie.

Decyzja o tym, że Mbappe pojedzie na kadrę, nie spodobała się drużynie z Madrytu. Jak poinformował dziennik Le Parisien w klubie woleliby, żeby piłkarz został w Hiszpanii bez niepotrzebnego narażania pogłębienia urazu. Warto zaznaczyć, że po przerwie reprezentacyjnej Real czeka trudny terminarz. Xabi Alonso i spółka zagrają m.in. z Juventusem, Barceloną czy Liverpoolem.

Od początku sezonu Mbappe udowadnia, że jest w wysokiej formie. Świadczy o tym fakt, że zdobył 14 goli i zaliczył 2 asysty w 10 meczach we wszystkich rozgrywkach. Na chwilę obecną z dorobkiem 9 bramek prowadzi w klasyfikacji strzelców La Liga. Z kolei Real Madryt po 8. kolejkach ma na swoim koncie 21 punktów, trzymając się blisko kontrkandydata do tytułu, czyli FC Barcelony.

