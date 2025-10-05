Mbappe doznał kontuzji, ale pojedzie na kadrę. Wiadomo, jak zareagował Real

Kylian Mbappe w meczu z Villarrealem doznał kontuzji. Mimo to ma wziąć udział w zgrupowaniu reprezentacji Francji. Jak donosi Le Parisien z takiej decyzji nie jest zadowolony Real Madryt.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe pojedzie na kadrę! Real Madryt nie jest zadowolony

Real Madryt po porażce z Atletico Madryt (2:5) zmazał plamę, wygrywając następne ligowe starcie z Villarrealem (3:1). Komplet punktów okupili jednak kontuzją Kyliana Mbappe. Francuz poczuł dyskomfort w prawej kostce, przez co opuścił boisko w 83. minucie. Pierwsze doniesienia sugerują, że nie jest to poważny uraz, więc jego udział w zgrupowaniu reprezentacji Francji nie jest zagrożony.

Mbappe w poniedziałek stawi się na październikowym zgrupowaniu. Trójkolorowi w najbliższym czasie rozegrają dwa mecze w eliminacjach Mistrzostw Świata 2026. Ich rywalami będą Azerbejdżan oraz Islandia. Na ten moment Les Bleus zajmują 1. miejsce w grupie.

Decyzja o tym, że Mbappe pojedzie na kadrę, nie spodobała się drużynie z Madrytu. Jak poinformował dziennik Le Parisien w klubie woleliby, żeby piłkarz został w Hiszpanii bez niepotrzebnego narażania pogłębienia urazu. Warto zaznaczyć, że po przerwie reprezentacyjnej Real czeka trudny terminarz. Xabi Alonso i spółka zagrają m.in. z Juventusem, Barceloną czy Liverpoolem.

Od początku sezonu Mbappe udowadnia, że jest w wysokiej formie. Świadczy o tym fakt, że zdobył 14 goli i zaliczył 2 asysty w 10 meczach we wszystkich rozgrywkach. Na chwilę obecną z dorobkiem 9 bramek prowadzi w klasyfikacji strzelców La Liga. Z kolei Real Madryt po 8. kolejkach ma na swoim koncie 21 punktów, trzymając się blisko kontrkandydata do tytułu, czyli FC Barcelony.