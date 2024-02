Kylian Mbappe według medialnych doniesień latem zmieni klub. Francuz ma dołączyć do Realu Madryt. Marca przekonuje, że Francuz w szeregach Królewskich będzie najlepiej opłacanym zawodnikiem.

fot. Imago / Glenn Gervot / Icon Sportswire Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Wszystko wskazuje na to, że wkrótce Kylian Mbappe zmieni klub

Marca podała wiadomości o finassach dotyczących Francuza

25-latek ma związać się z Realem Madryt na zasadzie wolnego transferu

Kylian Mbappe ma zarabiać więcej od Kroosa i Modricia

Kylian Mbappe ma umowę ważną z Paris Saint-Germain do końca czerwca tego roku i nie planuje jej przedłużać. Media już kaskadowo podają, że zawodnik podjął decyzję w sprawie przeprowadzki do Realu Madryt.

Marca daje natomiast do zrozumienia, że Francuz będzie najlepiej opłacanym zawodnikiem w szeregach Los Blancos. Mbappe ma zarabiać od 15 do 20 milionów euro rocznie plus premie już po uwzględnieniu wszelkich odliczeń podatków. Jednocześnie zaznacza się, że pensja zawodnika będzie rosła z sezonu na sezon w ramach pięcioletniego porozumienia, które ma zostać podpisane. Mbappe będzie zarabiał zatem więcej niż ktokolwiek w Realu Madryt, ale niewiele więcej niż Toni Kroos, Luka Modrić i David Alaba.

Francuski piłkarz gra w PSG od 2018 roku. W tym czasie wziął udział w 290 spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki. Strzelił w nich 243 gole i zaliczył 105 asyst.