Pellegrini kontynuuje karierę trenerską. Legendarny Chilijczyk podpisał kontrakt

Manuel Pellegrini nie ma zamiaru kończyć kariery trenerskiej. 72-letni Chilijczyk właśnie przedłużył swoją umowę z Realem Betis do 30 czerwca 2027 roku.

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Manuel Pellegrini

Oficjalnie: Manuel Pellegrini przedłużył umowę z Realem Betis

Real Betis poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o przedłużeniu współpracy z Manuelem Pellegrinim. Trener andaluzyjskiego zespołu podpisał nowy kontrakt, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2027 roku. Wcześniejsze porozumienie między stronami wygasało wraz z końcem obecnego sezonu. Dzisiejsze ogłoszenie pokazuje, że klub z Sewilli stawia na stabilizację swojego projektu sportowego.

Tym samym 72-letni Chilijczyk nie zamierza kończyć kariery trenerskiej, mimo że należy do grona najstarszych szkoleniowców pracujących w topowych ligach. Urodzony w 1953 roku menedżer z powodzeniem prowadzi drużynę Los Verdiblancos od sierpnia 2020 roku.

📣 OFICIAL | @Ing_Pellegrini extiende su contrato con el #RealBetis 💚



¡Enhorabuena, míster! 👏 — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) November 28, 2025

Od tamtej pory andaluzyjski zespół rozegrał pod jego wodzą 275 meczów, z czego 130 wygrał, 72 zremisował, a 73 przegrał. Aktualnie Real Betis zajmuje wysokie, 5. miejsce w tabeli La Ligi, potwierdzając sportowy progres pod kierownictwem fachowca z Chile.

Manuel Pellegrini może pochwalić się niezwykle bogatym trenerskim CV. Wcześniej prowadził m.in. West Ham United, Hebei FC, Manchester City, Malagę, Real Madryt, Villarreal, River Plate, San Lorenzo czy LDU Quito. Jako szkoleniowiec zdobył między innymi mistrzostwo Premier League, Puchar Ligi Angielskiej oraz Puchar Króla, co czyni go jednym z najbardziej utytułowanych trenerów pracujących obecnie na Półwyspie Iberyjskim.