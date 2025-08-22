Lewandowski zagra z Levante? Jest decyzja

17:49, 22. sierpnia 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Daniel Sobis

Robert Lewandowski opuścił inaugurację sezonu La Liga. Czy reprezentant Polski będzie gotowy na mecz z Levante? Tę informację ujawnia Daniel Sobis z Eleven Sports.

Robert Lewandowski
Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski poznał werdykt sztabu

Barcelona na otwarcie ligowych zmagań sięgnęła po przekonujące zwycięstwo, chociaż w meczu na Estadi de Son Moix nie wstąpił Robert Lewandowski. Mallorca nie była w stanie zagrozić podopiecznym Hansiego Ficka. Teraz Blaugrana zmierzy się z Levante – ekipa z Walencji rozpoczęła rywalizację w La Liga od porażki 1:2 z Deportivo Alaves.

Reprezentant Polski opuścił pojedynek na Balearach. 37-latek w trakcie przygotowań do startu sezonu nabawił się kontuzji uda, która wykluczyła go z udziału w sobotnich zmaganiach. Chociaż Barca strzeliła Els Vermellencs trzy gole, to miała ogromne problemy z finalizacją akcji. Powrót doświadczonego napastnika do składu powinien okazać się lekarstwem na nieskuteczność. Jednak czy były snajper Bayernu Monachium będzie gotowy do gry?

Daniel Sobis z Eleven Sports poinformował, że Lewandowski „otrzymał zielone światło”. Polak aktywnie uczestniczy w treningach i wszystko wskazuje na to, że zostanie powołany na spotkanie na Estadi Ciutat de València. Trudno przewidzieć, czy znajdzie się w podstawowym składzie, czy rozpocznie mecz na ławce rezerwowych. Wiemy, kto może go zastąpić w wyjściowej jedenastce.

