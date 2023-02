fot. PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski wrócił w środę wieczorem do ligowego grania po zawieszeniu za ubliżanie sędziemu w trakcie meczu z Osasuną. Reprezentant Polski nie tylko wrócił do gry, ale także do strzelania goli. 34-latek zdobył w starciu z Realem Betis kolejną bramke w La Liga w tym sezonie.

Robert Lewandowski w środę wieczorem strzelił kolejnego gola w lidze hiszpańskiej

Kapitan reprezentacji Polski umocnił się na pozycji lidera klasyfikacji strzelców

34-latek ma przewagę trzech trafień nad wiceliderem

Lewandowski na prowadzeniu w klasyfikacji strzelców La Liga

Robert Lewandowski nie grał w lidze hiszpańskiej od 31 grudnia minionego roku. Wówczas wziął udział w zremisowanym derbowym spotkaniu z Espanyolem (1:1). Reprezentant Polski na zdobycie bramki w La Liga czekał natomiast od 29 paździerika, gdy FC Barcelona mierzyła się z Valenicą (1:0).

Katalończycy w środowy wieczór wywiązali się z roli faworyta, pokonując na wyjeździe Real Betis (2:1). Jedną z kluczowych postaci w szeregach Katalończyków był Lewandowski, który w 80. minucie rywalizacji strzelił gola. Polak wykorzystał podanie od Ronalda Araujo. Dla byłego napastnika Bayernu Monachium było to 14. trafienie w La Liga w sezonie 2022/2023.

Robert Lewandowski w końcu ma powód do uśmiechu! 😃 Polak podwyższa prowadzenie FC Barcelony!



📺 Transmisja meczu w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/b65YB4xaFz pic.twitter.com/xwKVdLmnEa — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) February 1, 2023

34-latek jest aktualnie na pierwszym miejscu w klasyfikacji najskuteczniejszych strzelców w lidze hiszpańskiej. Lewandowskie z czternastoma bramkmi wyprzedza Joselu (13 goli) i Iago Aspasa (9 goli).

Najlepsi strzelcy La Liga w sezonie 2022/2023

Robert Lewandowski (FC Barcelona) – 14 goli Joselu (Espanyol) – 11 Iago Aspas (Celta) – 9 Borja Iglesias (Real Betis) – 9 Karim Benzema (Real Madryt) – 9 Vedat Muriqi (Mallorca) – 8 Alexander Sorloth (Real Sociedad) – 8 Brais Mendez (Real Sociedad) – 7 Alvaro Morata (Atletico) – 7 Chimy Avila (Osasuna) – 7

