Lewandowski wraca do zdrowia. Wtedy ma być gotowy do gry

18:48, 31. października 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Mundo Deportivo

Robert Lewandowski jest bliski powrotu do gry. Barcelona najprawdopodobniej będzie mogła z niego skorzystać już podczas meczu w ten weekend - twierdzi "Mundo Deportivo".

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski już prawie gotowy. Ma zagrać w ten weekend

Robert Lewandowski nabawił się kontuzji podczas ostatniego zgrupowania reprezentacji Polski. Miało to miejsce w trakcie meczu z Litwą, który i tak dokończył na murawie. Po powrocie do Barcelony okazało się, że problem jest poważniejszy i przez jakiś czas Hansi Flick nie będzie mógł z niego skorzystać. Polak opuścił przede wszystkim El Clasico, które zakończyło się wygraną Realu Madryt 2-1.

Pierwsze prognozy informowały nawet o sześciu tygodniach przerwy, ale do zdrowia wrócił szybciej. „Mundo Deportivo” ujawnia, jakie sygnały dochodzą z obozu hiszpańskiego giganta. Okazuje się, że Lewandowski będzie gotowy do gry najprawdopodobniej już w ten weekend, kiedy to Barcelona przed własną publicznością podejmie Elche.

Oczekuje się, że sztab medyczny da „zielone światło” i pozwoli Lewandowskiemu na występ. W podobnej sytuacji jest Dani Olmo, który również ma być gotowy na najbliższe spotkanie w lidze.

Flick do tej pory delikatnie obchodził się z Lewandowskim i zapewne tak samo będzie tym razem. Jeśli znajdzie się w kadrze meczowej, to starcie i tak rozpocznie na ławce rezerwowych, a na boisko wejdzie jedynie, gdy będzie taka konieczność.

Lewandowski w tym sezonie wystąpił w dziewięciu meczach i zdobył cztery bramki. Łącznie przebywał na boisku przez ponad 430 minut.

