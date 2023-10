Źródło: AS

Robert Lewandowski doznał kontuzji w niedawnym meczu Ligi Mistrzów z FC Porto (1:0)

Nie wiadomo, czy kapitan reprezentacji Polski zdąży na hitowe starcie z Realem Madryt

Według Javiego Miguela z AS-a, w Barcelonie panuje umiarkowany optymizm w tej sprawie

Lewandowski coraz bliżej powrotu na boisko

Robert Lewandowski wracał do wysokiej formy, gdy spotkała go kontuzja. Doznał jej w pierwszej połowie niedawnego meczu Ligi Mistrzów, pomiędzy FC Porto a FC Barceloną (0:1). Uraz kostki wydawał się na tyle poważny, że Polak miał pauzować przez około miesiąc. To oznaczałoby, że nie zdąży wrócić na hitowe starcie z Realem Madryt, zaplanowane na 28 października.

Świetnie poinformowany Javi Miguel z AS-a informuje jednak, że 35-latek bardzo szybko wraca do zdrowia. W jego kwestii panuje w klubie umiarkowany optymizm. Polak może znaleźć się nawet w wyjściowym składzie na El Clasico, jednak Blaugrana nie zamierza wymuszać powrotu na boisko.

Jeśli te doniesienia się sprawdzą, sytuacja Dumy Katalonii przed meczem z odwiecznym rywalem nie będzie już tak opłakana. Spore szanse na występ, oprócz Lewego, mają Pedri i Raphinha. Alejandro Balde i Lamine Yamal cierpią tylko na niewielkie dolegliwości. A zatem z Królewskimi z pewnością nie ujrzymy wyłącznie poważniej kontuzjowanych Frenkiego de Jonga i Julesa Kounde.

Lewandowski rozegrał w tym sezonie 10 spotkań dla Barcelony. Zanotował w nich sześć bramek i cztery asysty.

