Robert Lewandowski, choć był blisko, nigdy nie wygrał Złotej Piłki. W wywiadzie dla The Times zabrał głos ws. prestiżowej nagrody. Reprezentant Polski przestał marzyć o jej zdobyciu.

Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Wygrałem w życiu wszystko poza Złotą Piłką – mówi Lewandowski

Robert Lewandowski bez wątpienia należy do grona najlepszych zawodników na świecie w ostatnich latach. Reprezentant Polski jeszcze za czasów gry w Bayernie Monachium bił rekordy, poprawiając m.in. legendarny wynik Gerda Mullera w liczbie zdobytych goli w pojedynczym sezonie Bundesligi. W 2020 roku miał ogromną szansę, aby zdobyć Złotą Piłkę, lecz plebiscyt France Football został odwołany.

Blisko najbardziej pożądanej przez piłkarzy nagrody indywidualnej był także w 2021 roku. Wtedy jednak w głosowaniu lepszy okazał się Leo Messi. W wywiadzie dla The Times napastnik FC Barcelony opowiedział co myśli o braku zdobycia Złotej Piłki.

– Wygrałem w życiu wszystko poza Złotą Piłką. Wierzę, że mogłem ją zdobyć, ale nie mogę tego zmienić. Nie mam poczucia, że byłbym innym piłkarzem czy człowiekiem, gdybym miał to trofeum – powiedział Robert Lewandowski w rozmowie z The Times.

– Wokół futbolu jest wiele rzeczy, czasem także polityka — rozumiem, jak to działa. Nie zamierzam mówić: ‘nie, już tego nie chcę’, nie jestem takim człowiekiem, ale też o tym nie marzę. To nie jest tak, że nie mogę spać, myśląc o Złotej Piłce – dodał.

Lewandowski w minionym sezonie nie miał jeszcze zbyt wielu okazji na grę. W pierwszych meczach wchodził z ławki, ponieważ przed Pucharem Gampera doznał drobnego urazu. Jak dotąd ma jedynie na swoim koncie 26 minut w 2 spotkaniach Barcelony w LaLiga.