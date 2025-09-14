Lewandowski wprost o Złotej Piłce. „Wokół futbolu jest wiele rzeczy, także polityka”

18:56, 14. września 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  The Times

Robert Lewandowski, choć był blisko, nigdy nie wygrał Złotej Piłki. W wywiadzie dla The Times zabrał głos ws. prestiżowej nagrody. Reprezentant Polski przestał marzyć o jej zdobyciu.

Robert Lewandowski
Obserwuj nas w
Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Wygrałem w życiu wszystko poza Złotą Piłką – mówi Lewandowski

Robert Lewandowski bez wątpienia należy do grona najlepszych zawodników na świecie w ostatnich latach. Reprezentant Polski jeszcze za czasów gry w Bayernie Monachium bił rekordy, poprawiając m.in. legendarny wynik Gerda Mullera w liczbie zdobytych goli w pojedynczym sezonie Bundesligi. W 2020 roku miał ogromną szansę, aby zdobyć Złotą Piłkę, lecz plebiscyt France Football został odwołany.

Blisko najbardziej pożądanej przez piłkarzy nagrody indywidualnej był także w 2021 roku. Wtedy jednak w głosowaniu lepszy okazał się Leo Messi. W wywiadzie dla The Times napastnik FC Barcelony opowiedział co myśli o braku zdobycia Złotej Piłki.

Czy Robert Lewandowski powinien otrzymać z opóźnieniem Złotą Piłkę za 2020 rok?

  • TAK
  • NIE
  • TAK 90%
  • NIE 10%

10+ Votes

Wygrałem w życiu wszystko poza Złotą Piłką. Wierzę, że mogłem ją zdobyć, ale nie mogę tego zmienić. Nie mam poczucia, że byłbym innym piłkarzem czy człowiekiem, gdybym miał to trofeum – powiedział Robert Lewandowski w rozmowie z The Times.

Wokół futbolu jest wiele rzeczy, czasem także polityka — rozumiem, jak to działa. Nie zamierzam mówić: ‘nie, już tego nie chcę’, nie jestem takim człowiekiem, ale też o tym nie marzę. To nie jest tak, że nie mogę spać, myśląc o Złotej Piłce – dodał.

Lewandowski w minionym sezonie nie miał jeszcze zbyt wielu okazji na grę. W pierwszych meczach wchodził z ławki, ponieważ przed Pucharem Gampera doznał drobnego urazu. Jak dotąd ma jedynie na swoim koncie 26 minut w 2 spotkaniach Barcelony w LaLiga.

POLECAMY TAKŻE

Mikel Artety
Arsenal rusza po hitowy transfer! Celem gwiazda Barcelony
Robert Lewandowski
Lewandowski wybrał trenera marzeń. Pominął głośne nazwisko
Hansi Flick
Flick ukarał piłkarza tuż przed meczem. Nie miał litości