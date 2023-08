fot. Imago/ZUMA Wire Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski od lat jest jednym z najlepszych napastników na świecie

Gary Lineker uważa, że Polak najlepszy czas ma już za sobą

Obecnie legendarny napastnik stawia na Kyliana Mbappe

Lewandowski będzie już coraz słabszy?

W 2022 roku Robert Lewandowski zamieniał Bayern Monachium na FC Barcelonę jako najlepszy napastnik świata. Na Camp Nou zaczął wyśmienicie, natomiast z biegiem miesięcy radził sobie coraz gorzej, irytując kibiców swoimi prostymi błędami i niewykorzystanymi sytuacjami. Debiutancki sezon dla Dumy Katalonii zakończył z 33 trafieniami w 46 występach, co trzeba traktować jako niezły bilans.

Gary Lineker uważa natomiast, że czas kapitana reprezentacji Polski powoli przemija. Najlepszy okres swojej kariery ma już za sobą, a teraz będzie stopniowo znikał z pierwszych stron gazet. Legendarny napastnik uważa, że w tej chwili najlepszy na świecie jest Kylian Mbappe, choć wyróżnia także Erlinga Haalanda i Harry’ego Kane’a.

– Jeśli mówimy o dziewiątkach, Lewandowski powoli zbliża się do końca ery. Przez wiele lat był czołowym napastnikiem. Harry Kane również jest na szczycie tak jak i oczywiście Haaland. Nie możemy też zapomnieć o Cristiano Ronaldo, który przesunął się do środka z lewej strony. Kylian Mbappe zwykle gra na lewej stronie. Ale jeśli zapytasz mnie, którego zawodnika najbardziej chciałbym mieć w swojej drużynie, to jest to Mbappe. To piłkarz absolutnie kompletny – uważa Lineker.

