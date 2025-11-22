Laporta wprost o nowym kontrakcie dla Flicka. Decyzja już zapadła

Joan Laporta po wygranym meczu z Athletic Club zabrał głos w sprawie przyszłości Hansiego Flicka. Prezes Barcelony zasugerował, że chce zatrzymać trenera na Camp Nou na wiele kolejnych lat.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Laporta chce zatrzymać Flicka na długie lata

FC Barcelona świętowała powrót na Spotify Camp Nou w najlepszy możliwy sposób. Zwycięstwo 4:0 wywołało euforię na trybunach i dało impuls całemu klubowi. Joan Laporta był jedną z najbardziej zadowolonych osób tego wieczoru. Podkreślił, że odbudowany stadion obudził emocje, które towarzyszą kibicom od pokoleń. Dodał, że powrót do domu był momentem, na który czekano od wielu miesięcy.

W centrum projektu FC Barcelony jest jednak Hansi Flick, a w ostatnim czasie wiele się mówi o jego nowym kontrakcie. Laporta w rozmowie z mediami opowiedział o wymianie zdań z trenerem po meczu. Przytoczył słowa szkoleniowca mówiącego, że chce zobaczyć stadion w pełni ukończony. Odpowiedział mu słowami: – Spokojnie, zobaczysz. Jesteś tu na stałe. – Ten fragment pokazuje, że prezes widzi w nim człowieka, z którym chce budować nowy etap klubu. Dodał też, że Flick ma kontrakt do 2027 roku i że codzienna praca Niemca potwierdza słuszność tego wyboru.

FC Barcelona jedzie teraz do Londynu na mecz z Chelsea z dużo większą pewnością siebie. Laporta przyznał, że zwycięstwo z Athletic było ważne przed starciem w Lidze Mistrzów. Powiedział, że rywal ma mocny skład i solidne wzmocnienia, ale Barca także odzyskuje kluczowych zawodników. Zaznaczył, że drużyna może walczyć o zwycięstwo, jeśli utrzyma poziom z ligowego spotkania.

