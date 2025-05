Lamine Yamal złożył specjalną prośbę. Barcelona podjęła decyzję

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Barcelona spełni specjalną prośbę Lamine’a Yamala

Lamine Yamal to absolutna gwiazda FC Barcelony i wielka nadzieja klubu na przyszłość. Już wkrótce niespełna 18-letni piłkarz ma podpisać z Dumą Katalonii nowy kontrakt, który będzie obowiązywał do 2031 roku. Dzięki nowej umowie skrzydłowy nie tylko otrzyma wyższą pensję, ale również nowy numer na boisku.

Według portalu El Nacional przed uzgodnieniem warunków kontraktu Lamine Yamal zwrócił się do władz FC Barcelony ze specjalną prośbą. Mianowicie piłkarz poprosił klub o przekazanie mu koszulki z numerem 10. Aktualnie należy ona do Ansu Fatiego, ale Hiszpan jest o krok od zmiany barw. Latem ma się przenieść do AS Monaco, co naturalnie wiąże się ze zwolnieniem numeru.

Okazuje się, że FC Barcelona bez wahania zdecydowała się zaakceptować prośbę Lamine’a Yamala. Zapewne sam klub miał podobny plan, ponieważ wszyscy w Katalonii postrzegają młodego zawodnika jako pierwszoplanową gwiazdę i symbol akademii.

W przeszłości numer 10 w Barcelonie nosiły wielkie nazwiska. Oczywiście najbardziej znanym jest Leo Messi, ale oprócz tego tę koszulkę przywdziewały takie sławy jak: Diego Maradona, Rivaldo i Ronaldinho.