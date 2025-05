Lamine Yamal wzbudził niepokój Barcelony. Poszło o Neymara

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Barcelona ostrożnie podchodzi do rozwoju Yamala

Mimo że sezon dla Barcelony dobiega końca wraz z niedzielnym meczem z Athletic Bilbao, poza boiskiem wciąż sporo się dzieje. Spore zaniepokojenie w zarządzie klubu wywołały plany wakacyjne Lamine’a Yamala. 17-letni skrzydłowy ma udać się do Brazylii i spędzić kilka dni ze swoim idolem Neymarem.

Blauagrana uważa, że młody Hiszpan ma pełne prawo do zasłużonego odpoczynku przed zgrupowaniem reprezentacji Hiszpanii i udziałem w finałowych rozgrywkach Ligi Narodów. Jednak wiadomość o jego zamiarze spędzenia czasu z Neymarem jak podaje „El Nacional” nie została zbyt dobrze przyjęta w klubowych biurach.

Barcelona pokłada w Yamalu ogromne nadzieje. Już teraz jest uważany za kluczowy element w zespole Hansiego Flicka. Dlatego w klubie z ostrożnością podchodzą do jego rozwoju.

Neymar nie reprezentuje stylu życia, który Blaugrana chciałaby zaszczepić w młodym zawodniku. Nie jest żadną tajemnicą, że Brazylijczyk często przebywa na imprezach. Dodatkowo jego historia kontuzji zazwyczaj z tym związana sprawiła, że klub z pewną rezerwą obserwuje tą rodzącą się przyjaźń.

Plan spotkania w Brazylii i spędzenia kilku dni razem przed powrotem na zgrupowanie reprezentacji Hiszpanii został zinterpretowany przez niektórych członków zarządu jako niepotrzebne ryzyko.

W klubie podkreśla się, że ważne jest, aby Lamine rozwijał się w stabilnym środowisku, który jest skoncentrowany na wynikach sportowych. Nie kwestionuje się podziwu zawodnika dla Neymara ani jego umiejętności. Obawiają się jednak, że 33-latek może mieć na niego zły wpływ.

Zarówno sztab trenerski, jak i zarząd odnotowali tę sytuację. Flick ufa młodemu gwiazdorowi, ale wie również, że tego typu detale mogą mieć ogromne znaczenie w kwestii rozwoju zawodnika.

Yamal ma dołączyć do reprezentacji Hiszpanii pod koniec maja, aby przygotować się do półfinału Ligi Narodów przeciwko Francji. Następnie wróci do Barcelony i w połowie lipca rozpocznie przygotowania do sezonu.

