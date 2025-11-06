Lamine Yamal wyjaśnił, dlaczego kibice na niego gwiżdżą

Lamine Yamal coraz częściej jest wygwizdywany przez kibiców przeciwnych zespołów. - Gwiżdżą na mnie, ponieważ jestem ważnym zawodnikiem - przyznał gwiazdor Barcelony, cytowany w mediach społecznościowych przez Fabrizio Romano.

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal o gwizdach: Przyczyna jest prosta

Lamine Yamal coraz częściej staje się obiektem gwizdów ze strony kibiców przeciwnych drużyn. Najbardziej odczuwalne było to podczas ostatniego El Clasico (Real Madryt wygrał 2:1 z Barceloną), gdy fani ekipy Królewskich reagowali buczeniem za każdym razem, gdy młody skrzydłowy zespołu Blaugrany dotykał piłki. Wielu obserwatorów uważa, że niechęć do 18-letniego Hiszpana wynika z jego aroganckiej postawy poza boiskiem. Sam zawodnik ma jednak zupełnie inne wytłumaczenie, dlaczego wzbudza tak silne emocje wśród rywali.

Prawy napastnik udzielił krótkiego wywiadu po spotkaniu Ligi Mistrzów pomiędzy Club Brugge a Barceloną (3:3), w którym zdobył bramkę. Gwiazdor przyznał, iż gwizdy ze strony fanów przeciwników wcale go nie zaskakują. – Jeśli kibice rywali na mnie gwiżdżą, to dlatego, że wiedzą, iż jestem ważnym zawodnikiem na boisku. Gdybym był kimś innym, nie robiliby tego – stwierdził Yamal, cytowany przez Fabrizio Romano. Jego słowa pokazują, że młody piłkarz stara się zachować spokój i pewność siebie, mimo towarzyszącej mu presji.

23-krotny reprezentant Hiszpanii jest wychowankiem słynnej akademii Barcelony – La Masii. Pomimo młodego wieku, Lamine Yamal jest już jedną z czołowych postaci zespołu Dumy Katalonii. W barwach ekipy Blaugrany rozegrał łącznie 116 meczów, zdobył 30 bramek i zanotował 40 asyst. Jego kontrakt z hiszpańskim klubem obowiązuje do 30 czerwca 2031 roku. Choć wielu europejskich gigantów chciałoby go pozyskać, skrzydłowy podkreśla, że jest szczęśliwy na Camp Nou i to właśnie z Barceloną wiąże swoją przyszłość.