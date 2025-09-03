Lamine Yamal ma własne logo. Łączy w sobie trzy rzeczy

08:22, 3. września 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Transfer News Live

Lamine Yamal we współpracy z Adidasem stworzył własne logo. Jak sam mówi, łączy ono w sobie, to kim jest, skąd pochodzi i jak gra. Znak trafi również na specjalnie dedykowane dla niego korki.

Lamine Yamal
Obserwuj nas w
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Adidas ujawnił nowe logo Lamine Yamala

Lamine Yamal to bez wątpienia nie tylko jeden z najlepszych obecnie zawodników na świecie, ale również piłkarz, który ma przed sobą wielką przyszłość. W życiu nastolatka wydarzyło się ostatnio bardzo dużo dobrego, ponieważ przedłużył kontrakt z FC Barceloną oraz otrzymał legendarny numer dziesięć na koszulce. Wcześniej z takim numerem grał m.in. legendarny Leo Messi.

Półtora miesiąca po swoich 18. urodzinach Yamal ma kolejny powód do świętowania. Jako jeden z nielicznych piłkarzy może pochwalić się faktem, że ma własne logo. Zostało ono stworzone we współpracy z marką Adidas, który jest sponsorem wychowanka Barcelony.

ZAKŁAD BEZ RYZYKA do 50 zł i gra BEZ PODATKU w Betclic! Odbierz z kodem promocyjnym GOALPL

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie 






To logo wiele dla mnie znaczy, ponieważ łączy w sobie, to kim jestem, skąd pochodzę i jak gram. To, że moja historia została przedstawiona w ten sposób obok Adidasa jest naprawdę wyjątkowe – powiedział Lamine Yamal.













Jak sam tłumaczy logo przedstawia trzy konkretne rzeczy. Po pierwsze emblemat ma w sobie inicjały Lamine Yamala. Druga ważna cecha to kod kierunkowy dzielnicy Rocafonda (304), czyli miejsca skąd pochodzi. Z kolei ostatni element to charakterystyka lewej stopy. To wszystko zostało umieszczone w charakterystycznej dla Barcelony blokowej zabudowie przypominającej kwadrat.





Yamal, choć sezon dopiero się rozkręca ma na swoim koncie już 2 gole i 3 asysty w 3 meczach ligowych.






    
POLECAMY TAKŻE

    

		


    

		            Marc-Andre ter Stegen
		    


	
	

		Ter Stegen i Raphinha zablokowali wielki transfer. Tyle mogła zarobić Barcelona		

	





    

		            Griezmann, Varane, Umtiti i Giroud
		    


	
	

		Był gwiazdą mundialu i Barcelony. Mistrz świata ma 31 lat i myśli o końcu kariery		

	





    

		            Fermin Lopez
		    


	
	

		Fermin opowiedział o ofercie z Chelsea. „Ten klub to moje marzenie”