Lamine Yamal ma własne logo. Łączy w sobie trzy rzeczy

Lamine Yamal we współpracy z Adidasem stworzył własne logo. Jak sam mówi, łączy ono w sobie, to kim jest, skąd pochodzi i jak gra. Znak trafi również na specjalnie dedykowane dla niego korki.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Adidas ujawnił nowe logo Lamine Yamala

Lamine Yamal to bez wątpienia nie tylko jeden z najlepszych obecnie zawodników na świecie, ale również piłkarz, który ma przed sobą wielką przyszłość. W życiu nastolatka wydarzyło się ostatnio bardzo dużo dobrego, ponieważ przedłużył kontrakt z FC Barceloną oraz otrzymał legendarny numer dziesięć na koszulce. Wcześniej z takim numerem grał m.in. legendarny Leo Messi.

Półtora miesiąca po swoich 18. urodzinach Yamal ma kolejny powód do świętowania. Jako jeden z nielicznych piłkarzy może pochwalić się faktem, że ma własne logo. Zostało ono stworzone we współpracy z marką Adidas, który jest sponsorem wychowanka Barcelony.

– To logo wiele dla mnie znaczy, ponieważ łączy w sobie, to kim jestem, skąd pochodzę i jak gram. To, że moja historia została przedstawiona w ten sposób obok Adidasa jest naprawdę wyjątkowe – powiedział Lamine Yamal.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Adidas have unveiled Lamine Yamal's new signature logo! 🇪🇸 pic.twitter.com/awUxjDuxQa — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 2, 2025

Jak sam tłumaczy logo przedstawia trzy konkretne rzeczy. Po pierwsze emblemat ma w sobie inicjały Lamine Yamala. Druga ważna cecha to kod kierunkowy dzielnicy Rocafonda (304), czyli miejsca skąd pochodzi. Z kolei ostatni element to charakterystyka lewej stopy. To wszystko zostało umieszczone w charakterystycznej dla Barcelony blokowej zabudowie przypominającej kwadrat.

Yamal, choć sezon dopiero się rozkręca ma na swoim koncie już 2 gole i 3 asysty w 3 meczach ligowych.