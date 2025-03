fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal musi dostać więcej. Barcelona negocjuje umowę

Lamine Yamal w tym sezonie potwierdza, że jest nie tylko największym talentem świata, ale już teraz można go traktować jako jednego z najlepszych piłkarzy. Tworzy znakomity tercet z Raphinhą i Robertem Lewandowskim, który może poprowadzić Barcelonę do zdobycia mistrzostwa Hiszpanii i Ligi Mistrzów. Raptem 17-letni skrzydłowy we wszystkich rozgrywkach uzbierał już dwanaście bramek i siedemnaście asyst, co stanowi znakomity wynik.

Nie ulega wątpliwościom, że absolutnym priorytetem dla Barcelony jest zatrzymanie Yamala na wiele lat. Obecna umowa obowiązuje do 2026 roku, a wiele klubów jest nim poważnie zainteresowanych. W zeszłym roku PSG złożyło za niego ofertę na poziomie 250 milionów euro. Została ona oczywiście odrzucona, bowiem dla Blaugrany jest bezcenny.

Władze Barcelony od jakiegoś czasu pracują nad porozumieniem w sprawie nowego kontraktu gwiazdora. Rozmowy nie są proste, a z czasem zaczęło pojawiać się coraz więcej komplikacji. Reprezentujący interesy piłkarza Jorge Mendes chce wynegocjować dla niego jak najkorzystniejsze warunki. Kilka dni temu doszło do spotkania między Mendesem a Joanem Laportą właśnie w sprawie Yamala. “AS” informuje, że porozumienia nie udało się wypracować.

Mimo tego, obie strony spodziewają się przedłużenia umowy. Barcelona ma świadomość, że musi obsypać Yamala złotem, ale nie chce przesadzić, aby nie zaburzyć sytemu płac i nie doprowadzić do pogłębienia problemów finansowych. W Katalonii króluje zdrowy rozsądek, choć zatrzymanie 17-latka pozostaje głównym celem.