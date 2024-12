fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

FC Barcelona – Atletico Madryt. Mecz La Liga

FC Barcelona i Atletico Madryt to dwie ekipy, które aktualnie plasują się na szczycie tabeli La Liga. Każda z drużyn legitymuje się bilansem 38 oczek. Katalończycy do sobotniej potyczki przystąpią, chcąc zmazać plamę po przegranej z Leganes (0:1). Los Colchoneros natomiast kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa.

Lewandowski zdemolował gwiazdy piłki

Drużyna dowodzona przez Hasiego Flicka w ostatnich czterech starciach wygrała dwukrotnie, raz zremisowała i raz przegrała. Atletico może się natomiast pochwalić passą jedenastu zwycięstw z rzędu. Ostatnią porażkę madrytczycy ponieśli dawno temu, bo 27 października, gdy ulegli Betisowi (0:1).

Goście do rywalizacji przystąpią w najmocniejszym zestawieniu. Gorzej wygląda sytuacja kadrowa Blaugrany. Barca będzie musiała radzić sobie bez takich zawodników jak: Marc-Andre ter Stegen, Marc Bernal, Andreas Christensen czy Lamine Yamal.

La Liga. Składy na mecz FC Barcelona – Atletico Madryt

FC Barcelona: Inaki Pena – Inigo Martinez, Kounde, Balde, Cubarsi, Pedri, Marc Casado, Gavi, Fermin Lopez, Raphinha, Lewandowski

Atletico Madryt: Oblak – Lenglet, Gimenez, Javi Galan, De Paul, Llorente, Gallagher, Pablo Barrios, Griezmann, Alvarez, Simeone.

Atlético de Madrid (@Atleti) December 21, 2024

