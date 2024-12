Napoli blisko transferu z udziałem dużego talentu

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Luis Hasa znalazł się na celowniku SSC Napoli

SSC Napoli myślami jest już przy wzmocnieniach w 2025 roku. Klub ze Stadio Diego Armando Maradona chce podjąć kroki związane przede wszystkim z pozyskaniem nowego napastnika. Fichajes.net przekonuje, że szeregi klubu z Neapolu może zasilić Luis Hasa.

20-letni zawodnik to wychowanek Juventusu, który w ekipie z Turynu przeszedł przez całą drogę piłki młodzieżowej. Dzisiaj piłkarz broni barw Lecce. Co prawda w tym sezonie Hasa rozegrał zaledwie jeden mecz. Niemniej gracz jest postrzegany jako jeden z najbardziej obiecujących we Włoszech.

Hiszpański serwis zajmujący się transferami przekonuje, że Antonio Conte zainteresował się poważnie młodym zawodnikiem. Napoli jednocześnie w przypadku sfinalizowania transakcji z udziałem zawodnika mogłoby pozyskać gracza, który przez wiele lat mógłby decydować o sile ofensywnej Partenopei.

Hasa to młodzieżowy reprezentant Włoch, który w kadrze do lat 21 zaliczył trzy mecze. Aktualnie piłkarz związany jest z Lecce. Rynkowa wartość zawodnika kształtuje się w wysokości miliona euro. Gdyby faktycznie transakcja z udziałem gracza do Napoli stała się faktem, to o miejsce w składzie Hasa mógłby rywalizować między innymi z Matteo Politano czy Cyrilem Ngonge. W ofensywie Napoli na pozycji podobnej, na której występuje 20-latek, może grać też David Neres.

