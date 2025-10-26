Kto wygrał więcej razy El Clasico? Wyniki, bilans i historia meczów Real – Barcelona

Bilans i historia spotkań w ramach El Clasico przeważa na korzyść Realu Madryt. Królewscy wygrali o dwa mecze więcej niż Duma Katalonii.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: FC Barcelona

Historia meczów Realu i Barcelony

Niedzielne El Clasico zapowiada się niezwykle ciekawie. Rywalizacja pomiędzy Realem Madryt a FC Barceloną zawsze wzbudza przecież spore emocje, które u fanów obu tych drużyn wręcz buzują. Dla wielu data wielkiego klasyku ligi hiszpańskiej zaznaczona jest w kalendarzu od początku sezonu. Tym razem w październiku czeka na nas pierwszy mecz tych ekip w tym sezonie.

Wszystko wskazuje na to, że możemy spodziewać się bardzo wyrównanej rywalizacji i z pewnością powinno być więcej emocji, niż w poprzedniej kampanii. Wówczas to Duma Katalonii pokazała swoją absolutną dominację nad zespołem Królewskich. Obecnie jednak Real jest w zupełnie innym miejscu i to chyba Blaugrana ma więcej problemów przed tym hitem. Jak jednak historycznie wygląda El Clasico?

Bilans, historia i wyniki spotkań Realu z Barceloną

Do tej pory obie te drużyny mierzyły się ze sobą 261 razy. To spora liczba, bowiem pierwsze starcie odbyło się już w 1902 roku. Na następną potyczkę trzeba było jednak oczekiwać aż do 1916 roku. Niemniej przez kolejne dekady Real i Barcelona spotykały się na murawie bardzo często i to zarówno w rozgrywkach ligowych, jak i Pucharze Króla, Superpucharze Hiszpanii oraz Lidze Mistrzów.

216 spotkań rozkłada się 104 wygrane FC Barcelony, 51 remisów oraz 106 zwycięstw Realu Madryt. Bilans bramkowy tych spotkań to 435 trafień Dumy Katalonii i 443 gole Królewskich.

Najwięcej goli w tej rywalizacji padło wiele lat temu, bowiem w 1943 oraz 1916 roku. Wówczas w obu tych meczach było aż 12 trafień, z tą jednak różnicą, że w starszym pojedynku było 6:6 po dogrywce, a w bliższym naszym czasom starciu aż 11:1 dla Realu Madryt.