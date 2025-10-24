Kiedy jest El Clasico 2025? Data meczu Real – Barcelona

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY Na zdjęciu: Lamine Yamal i Vinicius Junior

Kiedy odbędzie się mecz Real Madryt – Barcelona?

Real Madryt po dziewięciu kolejkach jest liderem La Ligi, a w ten weekend odbędzie się mecz, który może mieć kluczowy wpływ na rywalizację o mistrzostwo Hiszpanii. Królewscy podejmą na Santiago Bernabeu Barcelonę w pierwszym El Clasico w sezonie 2025/2026.

Gigant z Madrytu musi zmazać plamę po poprzednim sezonie, kiedy to przegrał z Blaugraną aż czterokrotnie – dwa razy w lidze, a do tego po razie w finałach Pucharu Króla oraz Superpucharu Hiszpanii. Jak będzie tym razem? Na papierze faworytem jest ekipa Xabiego Alonso, która do tej pory radziła sobie nieco lepiej, a co najważniejsze – nie ma problemów kadrowych. Hansi Flick z kolei musi poważnie pogłówkować, bowiem z tej rywalizacji wyłączeni są chociażby Robert Lewandowski, Raphinha czy Gavi.

Data El Clasico 2025

Najbliższy mecz pomiędzy Realem Madryt a Barceloną odbędzie się już w tę niedzielę. Gospodarze podejmą rywala z Katalonii na Santiago Bernabeu. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 16:15.

To starcie będzie oczywiście dostępne do oglądania w polskiej telewizji. Transmisję zapewniają kanały CANAL+ Sport oraz Eleven Sports 1.