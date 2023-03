PressFocus Na zdjęciu: Franck Kessie

Franck Kessie okazał się super-rezerwowym FC Barcelony

26-latek zameldował się na boisku dopiero w 77. minucie

W doliczonym czasie gry rozstrzygnął losy meczu na korzyść Barcy

“Gratulacje dla całej drużyny, która na to zasłużyła”

Za nami niedzielne El Clasico w ramach 26. kolejki La Ligi, które zakończyło się zwycięstwem FC Barcelony nad Realem Madryt. W spotkaniu na szczycie padł wynik 2:1 dla gospodarzy, a decydującego gola w doliczonym czasie gry zdobył Franck Kessie. Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej nie ukrywał radości po meczu na Camp Nou.

– Jestem bardzo zadowolony i szczęśliwy. To zwycięstwo, które cieszy drużynę, miasto i wszystkich wokół. Super, że udało mi się zdobyć bramkę. To bardzo ważny gol dla mnie. Tak jak powiedziałem, wszyscy zawodnicy są szczęśliwi, że mogli zagrać w El Clasico. To bramka numer 3000. Barcy w La Lidze na Camp Nou, więc zostanie zapamiętana – przyznał Franck Kessie.

– To było niewytłumaczalne uczucie, niesamowite przeżycie. Jestem bardzo szczęśliwy, że zdobyłem bramkę przed 95 000 ludzi, którzy przyszli na stadion. Nie mogłem uwierzyć, że strzeliłem gola. Myślę, że nie cierpieliśmy zbytnio, ponieważ po pierwszej połowie widzieliśmy dobrą Barcę. To była spektakularna gra, a my odpowiedzieliśmy na zapotrzebowanie i spełniliśmy to, o co prosił nas trener. Gratulacje dla całej drużyny, która na to zasłużyła – dodał Iworyjczyk.