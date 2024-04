Pozostanie Xaviego w Barcelonie? Tak to skomentował Ancelotti

Xavi Hernandez zmienił decyzję i zdecydował się zostać w FC Barcelonie. Do całej sytuacji odniósł się Carlo Ancelotti, trener Realu Madryt.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xavi i Ancelotti

Xavi zostaje w FC Barcelonie

Xavi Hernandez miał po sezonie 2023/2024 opuścić FC Barcelonę. Jednak ostatecznie Hiszpan uległ namowom Joana Laporty i zdecydował się zostać w klubie. Ponoć ta kwestia wzbudziła mieszane odczucia w zarządzie Blaugrany. Nie każdy członek zgadzał się z tym, aby szkoleniowiec kontynuował pracę z drużyną.

– To najlepsza wiadomość dla Barcelony. Stabilizacja jest niezwykle ważna dla projektu. Xavi reprezentuje DNA tego klubu, ma Barcę w DNA. To najlepszy wybór dla klubu. Potrzebujemy więcej doświadczenia. Xavi to gwarantuje – stwierdził Joan Laporta na oficjalnej konferencji prasowej.

Wcześniej w mediach pojawiały się informacje, że sami piłkarze namawiali Xaviego do pozostania. Liderem tego ruchu miał być Robert Lewandowski.

Carlo Ancelotti odniósł się do sytuacji w Barcelonie

Carlo Ancelotti otrzymał pytanie o Xaviego na konferencji prasowej przed meczem Realu Madryt z Realem Sociedad. Włoch dość krótko skomentował całą sytuację, utrzymując narrację, że jest to dobra decyzja.

– Myślę, że Xavi wykonał dobrą robotę w Barcelonie. […] Wydaje mi się, że to słuszna decyzja o pozostaniu. Musimy szanować fakt, że ludzie mogą zmienić swoją opinię. Ile razy w mojej karierze to ja zmieniałem zdanie. Nigdzie nie jest napisane, że jest to niedozwolone – powiedział trener Realu Madryt.

