Barcelona. Xavi zostaje, ale nie wszyscy byli za

– To najlepsza wiadomość dla Barcelony. Stabilizacja jest niezwykle ważna dla projektu. Xavi reprezentuje DNA tego klubu, ma Barcę w DNA. To najlepszy wybór dla klubu. Potrzebujemy więcej doświadczenia. Xavi to gwarantuje. W pełni popieramy decyzję Xaviego o pozostaniu na stanowisku. Jesteśmy pewni, że nie istnieje lepsze rozwiązanie. To pozwoli nam rozwijać się i wygrywać jeszcze więcej – stwierdził prezes Dumy Katalonii na konferencji prasowej dotyczącej

Jednocześnie Laporta przyznał, że decyzja o kontynuacji współpracy z Xavim nie została poparta przez cały zarząd klubu. To potwierdzenie informacji, o których hiszpańskie media pisały już wcześniej. Sugerowano, że “góra” nie jest jednomyślna w sprawie przedłużenia porozumienia z obecnym trenerem o kolejny sezon. Laporta nie zaprzeczył.

FC Barcelona walczy już tylko na froncie ligowym. W La Liga Blaugrana zajmuje 2. lokatę, a do liderującego Realu Madryt traci aż 11 punktów. Podopieczni Xaviego musza bronić się przed atakami Girony. Rewelacja rozgrywek jest tylko o dwa oczka za plecami FCB.

