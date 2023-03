W niedzielę FC Barcelona pokonała u siebie Real Madryt (2:1) i zwiększyła przewagę nad odwiecznym rywalem do 12 punktów. Choć Blaugrana jest zdecydowanym faworytem do sięgnięcia po mistrzostwo, Xavi Hernandez wciąż studzi nastroje.

PressFocus Na zdjęciu: Xavi Hernandez

FC Barcelona pokonała w niedzielę Real Madryt (2:1)

Na 12 kolejek przed końcem sezonu, Blaugrana ma 12 punktów przewagi nad resztą stawki

Xavi Hernandez podkreśla, że jego zespół nie czuje się jeszcze mistrzem

“Słowa Ancelottiego mnie zdziwiły”

FC Barcelona postawiła w niedzielę ogromny krok w kierunku mistrzostwa. Blaugrana pokonała u siebie Real Madryt (2:1) po golu w doliczonym czasie gry. Lider tabeli ma już 12 punktów przewagi nad resztą stawki, a do rozegrania pozostało 12 spotkań. Xavi Hernandez nie otwiera jednak jeszcze szampanów.

– Dla mnie ten rezultat nie daje nic definitywnego. Nie czujemy się mistrzami. Wykonaliśmy bardzo duży krok. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Ciężko pracujemy, stanowimy rodzinę, a atmosfera jest świetna. Rozgrywamy niesamowity sezon w lidze, co jest chyba trochę niedocenianie. Uważam, że zawodnicy byli bardzo mocno krytykowani, zarówno za mojej kadencji, jak i wcześniej. Czas, by to docenić – powiedział po spotkaniu trener Dumy Katalonii. Czy już można mówić o bardzo dobrym sezonie drużyny? – Nie, jeszcze nie. Na razie wygraliśmy tylko Superpuchar Hiszpanii. Ale tak, czuję, że ligę możemy przegrać tylko na własne życzenie. Mamy znaczącą przewagę – choć nie definitywną – dodał.

Po zakończeniu meczu Carlo Ancelotti podawał w wątpliwość nieuznaną bramkę Marco Asensio. To zdziwiło Xaviego.

– Wątpliwości w kwestii spalonego? Nie ma o tym mowy. Zaskakuje mnie to stwierdzenie Ancelottiego. Nie ma mowy o żadnej debacie. Jak ja zareagowałem na tę sytuację? Z satysfakcją i szczęściem. Myślę, że byliśmy lepsi, a wynik jest sprawiedliwy. Już rezultat 0:1 nie był sprawiedliwy. Przed ich trafieniem mieliśmy trzy dogodne okazje – wyznał 42-latek.

Teraz zawodnicy Blaugrany wezmą udział w zgrupowaniach reprezentacji. Wrócą do gry na początku kwietnia, gdy zmierzą się w ostatnim w tabeli Elche. Później czeka ich kolejne El Clasico – tym razem rewanżowy mecz w ramach półfinału Pucharu Króla.

