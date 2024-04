ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Joao Cancelo

Joao Cancelo: Zasługujemy na takie zwycięstwo

Na najbliższy niedzielny wieczór zaplanowano hit ligi hiszpańskiej, w którym FC Barcelona zmierzy się z Realem Madryt. Drużyny podchodzą do tego spotkania w kompletnie innych nastrojach. „Duma Katalonii” bowiem odpadła z rozgrywek Ligi Mistrzów, a „Królewscy” wyeliminowali po rzutach karnych Manchester City.

Przed spotkaniem Joao Cancelo udzielił wywiadu klubowym mediom. Portugalski obrońca przyznał, że zwycięstwo w El Clasico byłoby najlepszą reakcją na ostatnie niepowodzenie. Zawodnik dodał, że trzy punkty pozwoliłyby Barcelonie realnie włączyć się do walki o tytuł mistrza Hiszpanii.

– Myślę, że to będzie bardzo ważne spotkanie. Mecz z PSG nas podłamał. Musimy się podnieść i jeśli wygramy w niedzielę, będzie to najlepsza odpowiedź, jaką możemy dać. To będzie ważne spotkanie, musimy to mieć z tyłu głowy. Jeśli wygramy, możemy złapać kontakt. Trudno jest grać na wyjeździe, ale będziemy walczyć do końca. Uważam, że ta drużyna zasługuje na to. W szatni są bardzo dobrymi ludźmi. To spektakularna grupa. Cieszę się, że mogę być częścią tej grupy. Myślę, że zasługujemy na takie zwycięstwo, aby kontynuować walkę o tytuł – powiedział Joao Cencelo cytowany przez serwis „fcbarca.com”.

– Czuję napięcie, nerwy, ponieważ jest to najbardziej wyczekiwany mecz na świecie. To spektakularne spotkanie dla kibiców, ze świetnymi zawodnikami, zespołami. Mamy nadzieję, że to my odniesiemy zwycięstwo. To był dla nich duży wysiłek fizyczny grać 120 minut, a potem rzuty karne, do przebrnięcia których potrzeba siły mentalnej. My doznaliśmy wysiłku psychicznego. Musimy to zostawić i iść naprzód. Dobrze trenujemy. Drużyna chce odwrócić sytuację i mamy nadzieję, że bóg będzie z nami i wygramy – podkreślił Portugalczyk.

