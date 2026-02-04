„Jest sto razy lepszym zawodnikiem niż Yamal”

12:12, 4. lutego 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  El Chiringuito TV / FCBarca.com

Kylian Mbappe jest sto razy lepszym zawodnikiem niż Lamine Yamal - stwierdził Edu Aguirre na antenie El Chiringuito. Dziennikarz wyjaśnił, dlaczego tak uważa.

Lamine Yamal
rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Edu Aguirre: Mbappe jest sto razy lepszy niż Yamal

Dyskusja o tym, kto dziś jest większą gwiazdą hiszpańskich boisk, znów rozgrzała studio El Chiringuito TV. Ponownie w centrum uwagi znaleźli się Lamine Yamal oraz Kylian Mbappe. Głos w sprawie zabrał między innymi dziennikarz Edu Aguirre, który sympatuzuje z Królewskimi.

Mbappe jest 10 razy lepszym piłkarzem niż Lamine. W tym sezonie 10 razy. Od przybycia do Hiszpanii Mbappe jest 100 razy lepszym zawodnikiem niż Lamine. Udowadnia to w ważnych meczach, mniej ważnych spotkaniach, każdego dnia… Bez Mbappe Real jest w Lidze Konferencji – powiedział Edu Aguirre, cytowany przez FCBarca.com.

Dziennikarz argumentował, że Francuz regularnie trafia do siatki w kluczowych momentach sezonu, niezależnie od rangi rywala czy rozgrywek. W jego opinii to właśnie skuteczność i decydujący wpływ na wyniki mają odróżniać napastnika Realu od młodego skrzydłowego Barcelony.

A Lamine Yamal przez trzy miesiące nie strzela w lidze i nic się nie dzieje. Superpuchar Europy? Mbappe strzela. Klubowe Mistrzostwa Świata? Strzela. Z Manchesterem City w 1/16 finału strzelił trzy gole i jednego w pierwszym spotkaniu. W meczach z Barcą piłkarzem, który zdobył najwięcej bramek, jest Mbappe. Z Atletico w derbach trafienie na wagę punktu – punktował Aguirre.

Co ciekawe, mimo tak dosadnego stanowiska dziennikarza, widzowie programu mieli inne zdanie. W ankiecie opublikowanej przez El Chiringuito TV 58.5% głosujących wskazała na Lamine’a Yamala jako lepszego piłkarza.

