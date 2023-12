Celta Vigo przeszła duże zmiany na szczeblu kierownictwa klubu. Nową prezes klubu została Marian Mourino. W rozmowie z dziennikiem "AS" przyznała, że nie zamierza zwalniać Rafaela Beniteza z posady trenera.

Źródło: AS

Imago / Alberto Gardin Na zdjęciu: Rafael Benitez

Celta Vigo znajduje się w strefie spadkowej La Ligi

Rafa Benitez ma pełne poparcie zarządu i nowej pani prezes

Wczoraj Marian Mourino przejęła stanowisko prezesa Celty Vigo

Posada Rafy Beniteza jest bezpieczna

Celta Vigo nie może zaliczyć obecnego sezonu do udanych. Na ten moment po rozegraniu 16. kolejek zajmują dopiero 18. miejsce z dorobkiem zaledwie 10 punktów. Podopieczni Rafy Beniteza do bezpiecznego miejsca tracą 3 punkty. Ze względu na słabą postawę lidze w mediach zaczęły krążyć plotki o zwolnieniu hiszpańskiego szkoleniowca. Zbiegło się to również ze zmianą na stanowisku prezesa klubu. Horacio Gomez po ponad 17 latach opuścił drużynę. Jego miejsce zajęła Marian Mourino.

Nowa prezes Celty w rozmowie z dziennikiem “AS” zapewniła, że radykalnych decyzji odnośnie posady pierwszego szkoleniowca nie będzie. Ufa, że Rafa Benitez znajdzie wyjście z tej sytuacji, a drużyna zacznie za niedługo wygrywać.

– Jestem całkowicie pewna, że Rafa może odwrócić sytuację. Mamy do niego pełne zaufanie. Nasz zespół jest zaangażowany, udowodnił nam nie raz, że potrafi rywalizować z najlepszymi drużynami jak Barcelona czy Atletico. Jestem przekonana, że uda nam się utrzymać – powiedziała Mourino.

– Nie mamy planu B. Trener ma kontrakt na trzy lata – zapewniała nowa prezes Celty.