Barcelona dała sobie wydrzeć punkty w końcówce! Szalone minuty Celty [WIDEO]

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

Barcelona popełniła zbyt wiele błędów

Barcelona po przerwie reprezentacyjnej chciała wrócić na zwycięską ścieżkę. W sobotę mierzyła się na wyjeździe z Celtą Vigo, więc czekała ją dość wymagająca przeprawa. Blaugrana musiała radzić sobie bez Lamine Yamala, zaś w pierwszej jedenastce znalazł się Robert Lewandowski, który miał problemy z plecami.

Celta od samego początku grała agresywnie i liczyła na zaskoczenie gości. W 15. minucie fatalny błąd popełnił jednak Oscar Mingueza, który źle obliczył tor lotu piłki. Ta trafiła do Raphinhi, który przeprowadził indywidualny atak i uderzył precyzyjnie, dając Barcelonie prowadzenie.

W pierwszej połowie gospodarze mogli przynajmniej raz trafić do siatki. Fatalną skuteczność zaprezentował natomiast Iago Aspas, który nie wykorzystał żadnej swojej okazji. Na przerwę piłkarze schodzili więc z wynikiem 0-1.

Po zmianie stron Barcelona podwyższyła prowadzenie. Robert Lewandowski ruszył na piłkę, wygrał przebitkę i znalazł się w dogodnej sytuacji, którą oczywiście wykorzystał.

𝐆𝐎𝐋 🇵🇱 𝐑𝐎𝐁𝐄𝐑𝐓𝐀 𝐋𝐄𝐖𝐀𝐍𝐃𝐎𝐖𝐒𝐊𝐈𝐄𝐆𝐎! ⚽️😍



Reprezentant Polski wykazał się pazernością w polu karnym i podwyższył prowadzenie FC Barcelony na 2:0! 🔥💪 #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/gOu8aN8P1E — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) November 23, 2024

Wydawało się, że Barcelona dowiezie prowadzenie do ostatniego gwizdka. Jej problemy zaczęły się w 82. minucie. Drugą żółtą kartkę otrzymał Marc Casado, co dało dodatkowe siły zawodnikom Celty. Dwie minuty później fatalny błąd popełnił Jules Kounde, który dał sobie odebrać piłkę we własnym polu karnym. Do siatki trafił Alfonso Gonzalez, a raptem chwilę później gola na 2-2 zdobył Hugo Alvarez, który znakomicie wymanewrował Hectora Forta.

𝐒𝐙𝐎𝐊! 💥𝐂𝐎𝐌𝐄𝐁𝐀𝐂𝐊 𝐂𝐄𝐋𝐓𝐘 𝐕𝐈𝐆𝐎! 😱



Gospodarze odrobili straty w końcówce i zremisowali z FC Barceloną 2:2! 🤯



Co za mecz oglądaliśmy dziś na Estadio Balaídos! 🤩 #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/UA2GLa2pbH — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) November 23, 2024

Barcelona straciła cenne punkty i musi oglądać się za siebie. Real Madryt może znacząco się do niej zbliżyć.