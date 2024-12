Barcelona zarobi? Ich były zawodnik bliski zmiany klubu

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

RB Lipsk celuje w transfer Minguezy

Przełomowy sezon Oscara Minguezy jest szeroko komentowany. Wychowanek Barcelony zbiera świetne recenzje za swoje występy w Celcie Vigo. 25-latek grający głównie na pozycji prawego obrońcy zdołał nawet wywalczyć powołanie do reprezentacji Hiszpanii.

Z dorobkiem dwóch goli i pięciu asyst w 14. ligowych meczach Mingueza stał się również atrakcyjną opcją na rynku transferowym.

Barcelona była łączona z potencjalnym powrotem Hiszpana, ponieważ klub rozważa wzmocnienie prawej strony obrony.

Jednak według doniesień do walki o podpis Minguezy dołączył RB Lipsk. Niemiecki klub rozważa złożenie oferty w wysokości 20 milionów euro w nadchodzącym styczniowym okienku transferowym. Jest to równoznaczne z klauzulą odstępnego zawartą w kontrakcie Hiszpana.

Barcelona ma prawo do 50% z przyszłego transferu zawodnika oraz pierwokupu. Oznacza to, że jeśli RB Lipsk sfinalizuje ten transfer, to Blaugrana zarobi połowę tej kwoty, czyli 10 milionów euro. Gdyby z kolei Duma Katalonii wyrównałaby ofertę, Mingueza wróciłby na Camp Nou.

Mimo zainteresowania powrotem 25-latka, Barcelona ma w składzie Julesa Kounde oraz Hectora Forta, którzy mogą pełnić rolę prawego obrońcy. W związku z tym klub musi zdecydować, czy bardziej opłacalne będzie odzyskanie zawodnika za 20 mln euro, czy też zarobienie 10 mln na jego transferze do RB Lipsk.

