Donnarumma na wylocie z PSG? Może dołączyć do innego giganta

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Gianluigi Donnarumma i Nasser Al-Khelaifi

Gianluigi Donnarumma przymierzany do Atletico Madryt

Gianluigi Donnarumma nie do końca spełnia oczekiwania w Paris Saint-Germain, a w związku z tym w mediach jest podnoszona kwestia przyszłości 25-letniego bramkarza. Kontrakt mierzącego 196 centymetrów golkipera z PSG obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku i jeśli wierzyć hiszpańskiemu portalowi “TodoFichajes.com”, to francuski klub nie ma zamiaru przedłużać umowy z Włochem. Co więcej, sam piłkarz również skłania się ku rozpoczęciu nowego wyzwania.

Dlatego Gianluigi Donnarumma może odejść z Paris Saint-Germain jeszcze przed wygaśnięciem kontraktu. 70-krotny reprezentant Włoch na pewno nie narzekałby na brak zainteresowania, gdyby trafił na rynek transferowy. Według wyżej wspomnianego serwisu doświadczony zawodnik znajduje się na radarze ekip z Arabii Saudyjskiej, przy czym wolałby kontynuować karierę na Starym Kontynencie. Inne opcje dla bramkarza to przenosiny do Premier League, Serie A lub La Liga.

Atletico Madryt szuka bowiem ewentualnego następcy Jana Oblaka na wypadek, gdyby słoweński gwiazdor opuścił Estadio Metropolitano. Włodarze Los Rojiblancos bacznie monitorują sytuację Gianluigiego Donnarummy, który może być łakomym kąskiem. Były golkiper Milanu jest łączony także z takimi gigantami jak FC Barcelona, Juventus, Manchester City oraz Manchester United. Zdaniem strony “Transfermarkt” wartość rynkowa 25-latka wynosi 35 milionów euro.