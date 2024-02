IMAGO / Alberto Gardin Na zdjęciu: Real Madryt

Real wygrał z Getafe po dwóch golach Joselu

Królewscy po tym meczu wrócili na fotel lidera

Carlo Ancelotti pozytywnie ocenił występ dwóch swoich podopiecznych

Getafe – Real. Ancelotti pochwalił Joselu i Modricia

Real Madryt w czwartek mierzył się z Getafe w wyjazdowym starciu 20. kolejki La Liga. Królewscy pokonali ekipę Jose Bordalasa po dwóch trafieniach Joselu. Doświadczony napastnik otworzył wynik w 14. minucie, a ustalił go w 56. minucie. Niestety, potyczkę na Coliseum Los Blancos okupili m.in. kontuzją Anotnio Rudigera.

Po ostatnim gwizdku Carlo Ancelotti skomentował wydarzenia, które miały miejsce w rywalizacji z Azulones. – Joselu gra spektakularnie. To błogosławieństwo mieć napastnika z taką jakością, innego, zawsze gotowego. Kiedy wchodzi, pomaga. Wszyscy jesteśmy nim zachwyceni – tak włoski szkoleniowiec ocenił występ autora dwóch goli.

Trener Realu pochwalił także Lukę Modricia. – Jego gra była perfekcyjna, mieliśmy dużo energii na boisku, a on znakomicie radził sobie na swojej pozycji, dobrze kontrował tempo akcji, to był kompletny mecz w jego wykonaniu. Tak, to był kompletny mecz Modricia.

Ancelotti odniósł się także do napomnienia, którym już w doliczonym czasie zmagań ukarał go sędzia. – Dał mi kartkę… ale nie czas o tym mówić. To był świetny występ mojej drużyny. Nie czas o tym rozmawiać.