FIFPRO, czyli międzynarodowa federacja piłkarzy wybrała najlepszą jedenastkę 2025 roku. Wśród nagrodzonych znaleźli się m.in. Lamine Yamal, Kylian Mbappe i Ousmane Dembele.

Christian Bertrand / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Jedenastka 2025 roku wg. FIFPRO

2025 rok powoli dobiega końca, a ostatnie miesiące to czas podsumowań. Nie tak dawno odbyła się gala France Football, podczas której wybrano najlepszego piłkarza na świecie. Po raz pierwszy w karierze Złota Piłka trafiła do Ousmane Dembele, czyli gwiazdy Paris Saint-Germain. Najlepszym bramkarzem został Gianluigi Donnarumma, a nagrodę KOPA Trophy dostał Lamine Yamal.

W poniedziałek (3 listopada) ogłoszona została najlepsza jedenastka 2025 roku. Wyboru dokonali piłkarze, którzy są zrzeszeni w FIFPRO, czyli międzynarodowej federacji piłkarzy zawodowych. Aż pięciu zawodników to piłkarze PSG, czyli zwycięzcy Ligi Mistrzów.

Spośród triumfatorów Ligi Mistrzów w jedenastce znaleźli się: Donnarumma, Hakimi, Mendes, Vitinha i Dembele. Reszta zawodników to: Van Dijk (Liverpool), Jude Bellingham (Real Madryt), Cole Palmer (Chelsea), Pedri (FC Barcelona), Kylian Mbappe (Real Madryt) i Lamine Yamal (FC Barcelona).

Jedenastka 2025 roku wg. FIFPRO:

Donnarumma – Hakimi, Mendes, Van Dijk – Bellingham, Palmer, Pedri, Vitinha – Dembele, Mbappe, Yamal