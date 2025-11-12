Ile zarabia Kylian Mbappe? Pensja na rok, miesiąc, dzień i godzinę

Kylian Mbappe to jeden z najlepszych piłkarzy na świecie, a jego transfer do Realu Madryt był fantastyczną historią. Tyle gwiazdor zarabia na Santiago Bernabeu.

fot. Every Second Media Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Ile zarabia Kylian Mbappe w Realu Madryt?

Kylian Mbappe w 2024 roku wreszcie dołączył do Realu Madryt. Przymierzał się do tego transferu od wielu lat, ale za każdym razem Paris Saint-Germain skutecznie przekonywało go do pozostania. Rok temu było inaczej, dlatego gwiazdor przeniósł się na Santiago Bernabeu i z miejsca stał się liderem całej drużyny.

Ma to odzwierciedlenie w zarobkach, gdyż jest najlepiej opłacanym piłkarzem Królewskich. Rocznie zarabia około 60 milionów euro, co stanowi sumę jego podstawowego wynagrodzenia oraz bonusu za podpisanie umowy. Na takie warunki współpracy wpłynął fakt, że Real Madryt nie musiał płacić za jego transfer, gdyż ten dołączył już po wygaśnięciu umowy z PSG.

Ile zarabia Kylian Mbappe na minutę, godzinę, dzień i tydzień?

Jeśli Kylian Mbappe zarabia w Realu Madryt rocznie około 60 milionów euro, miesięcznie daje mu to 5 milionów euro. W przeliczeniu na tydzień jego wynagrodzenie wynosi 1,15 mln euro, a dziennie 164 tysięcy euro. Każdej godziny na jego konto wpływa 6,8 tysięcy euro, a w minutę dostaje 114 euro.

Kylian Mbappe – zarobki w Barcelonie

60 mln euro rocznie

5 mln euro miesięcznie

1,15 mln euro tygodniowo

164 tys. euro dziennie

6,8 tys. euro na godzinę

114 euro na minutę

1,90 euro na sekundę

Ile zarabia Mbappe za mecz?

Real Madryt rocznie rozgrywa około 50 spotkań, biorąc pod uwagę zarówno rozgrywki krajowe, jak i Ligę Mistrzów. Oznacza to, że za jeden rozegrany mecz Kylian Mbappe otrzymuje około 1,2 mln euro, co wynika tylko z jego pensji podstawowej.

Zarobki Mbappe względem innych piłkarzy

Kylian Mbappe mógł w Paris Saint-Germain liczyć na lepsze pieniądze, ale o transferze zdecydowały względy sportowe oraz dziecięce marzenia zawodnika. Francuz wciąż jest w absolutnej czołówce, jeśli chodzi o najlepiej opłacanych piłkarzy świata. 60 milionów euro to wielka suma, choć w zestawieniu z Cristiano Ronaldo i tak wypada biednie – Portugalczyk otrzymuje w Al-Nassr aż 200 milionów euro. Mbappe ma natomiast najwyższy kontrakt w całej La Liga.

Kontrakt Mbappe, kiedy wygasa?

Kylian Mbappe związał się z Realem Madryt w 2024 roku, a jego obecna umowa obowiązuje do czerwca 2029 roku. Gwiazdor od lat marzył o tym, aby przenieść się na Santiago Bernabeu, więc oczywiście nie ma tematu jego odejścia. Hiszpański gigant traktuje Francuza jako twarz projektu i z pewnością zrobi wszystko, aby zatrzymać go w drużynie nawet na dekadę.