Hiszpanie wskazują na wyraźny problem Lewandowskiego w Barcelonie

07:44, 12. marca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Sport.es

FC Barcelona znów zmaga się z problemem w ofensywie i coraz trudniej ukryć spadek skuteczności napastników. Zespół Hansiego Flicka zdobył tylko jedną bramkę w starciu z Newcastle, a sygnały ostrzegawcze dotyczą trójki napastników, "donosi Sport".

Robert Lewandowski
Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski i Raphinha zatracili skuteczność w Barcelonie

FC Barcelona rozegrała kolejny mecz, w którym doświadczeni liderzy ofensywy nie byli decydujący. Jedyną bramkę zdobył Lamine Yamal i zrobił to z rzutu karnego w ostatnich chwilach spotkania. Było to jego dwudzieste trafienie w sezonie. Mimo tego drużyna wyraźnie odczuła brak skuteczności Roberta Lewandowskiego i Raphinhi.

Raphinha od tygodni zmaga się z problemami fizycznymi i wpływa to na jego formę. Brazylijczyk gra z wyraźną niedokładnością w kluczowych momentach rozgrywania akcji. Po powrocie po ostatniej kontuzji zdobył tylko jednego gola w sześciu meczach. Było to trafienie z rzutu karnego w spotkaniu z Atletico Madryt.

Robert Lewandowski wrócił do składu, lecz także nie był skuteczny. Napastnik miał trudności w pojedynkach z angielskimi obrońcami. Otrzymał jedną bardzo dobrą piłkę od Raphinhi, ale nie wykorzystał okazji. W ostatnim miesiącu zdobył tylko jedną bramkę w meczu z Villarrealem.

Spadek skuteczności widać także w liczbach całego sezonu. W poprzednich rozgrywkach duet Lewandowski i Raphinha strzelał niemal seryjnie. W obecnym sezonie ich dorobek jest znacznie niższy w lidze i w pucharach. Drużyna straciła też część płynności w ataku i trudniej tworzy sytuacje. Nawet dobre wejścia Fermina Lopeza nie zmieniają faktu, że dawny impet ofensywy wyraźnie osłabł.

