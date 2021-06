Eden Hazard jest optymistycznie nastawiony do zmiany na stanowisku trenera Realu Madryt. Belg wyznał, że nadchodząca praca z Carlo Ancelottim to dla niego dobra wiadomość.

Carlo Ancelotti we wtorek został ogłoszony nowym szkoleniowcem Realu Madryt

Eden Hazard uważa, że zatrudnienie Włocha to dla niego dobra informacja

Przygoda Belga z Królewskimi nie układa się, póki co, pomyślnie

Hazard cieszy się na możliwość współpracy z Carlo Ancelottim

Zinedine Zidane zdecydował się odejść z Realu Madryt, a jego następcą został Carlo Ancelotti. Włoch zrezygnował z pracy w Evertonie i powrócił do klubu, z którym sięgnął po cztery trofea. Z tego angażu cieszy się Eden Hazard, który nie może dotychczasowej przygody z klubem z Madrytu zaliczyć do udanej.

– Wszyscy w Realu Madryt wiedzą, co Carlo Ancelotti dał klubowi. Wygrał Ligę Mistrzów z tą grupą i wiele wie o zawodnikach. Wiemy, że to szkoleniowiec z wielkim doświadczeniem. Zna miasto i fanów. Myślę, że razem możemy zrobić wspaniałe rzeczy. Nie znam go osobiście, ale z tego, co słyszałem, to bardzo miła osoba, która po prostu chce wygrywać. A tego chcemy wszyscy. Dostaniemy szansę, by wspólnie pracować, to dla mnie dobra wiadomość – powiedział belgijski zawodnik w rozmowie z RTBF.

Co ciekawe, były gracz Lille dołączył do Chelsea rok po odejściu stamtąd Ancelottiego. Teraz obaj panowie dostaną szansę na poznanie się osobiście.

Eden Hazard trafił do Realu Madryt dwa sezony temu za kwotę 115 milionów euro. Liczne kontuzje nie pozwoliły mu jednak nawet zbliżyć się do poziomu, który prezentował w barwach Chelsea. W ostatniej kampanii wystąpił w zaledwie 21 meczach, w których zanotował cztery bramki i asystę. Belg z pewnością ma nadzieję, że pod wodzą nowego szkoleniowca powróci do wysokiej dyspozycji. Obecnie Hazard przygotowuje się do Euro 2021. Jego reprezentacja Belgii zmierzy się w grupie B z Danią, Finlandią i Rosją.