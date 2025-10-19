Alonso posadził Viniciusa na ławce! Składy na mecz Getafe – Real

Oficjalne składy na mecz Getafe – Real
Real Madryt przed startem 9. kolejki La Liga miał dwa punkty przewagi nad FC Barceloną. W sobotę Katalończycy rzutem na taśmę odnieśli zwycięstwo, wygrywając po golu Ronalda Araujo w doliczonym czasie gry (2:1). Z racji tego Królewscy jeśli chcą zachować fotel lidera, muszą pokonać w niedzielę Getefe. Xabi Alonso przed rozpoczęciem meczu zdecydował, że na ławce rozpocznie Vinicius Junior.
W wyjściowej jedenastce tradycyjnie znalazł się Thibaut Courtois, który od lat jest pierwszym wyborem. W obronie od prawej pod nieobecność Alexandra-Arnolda i Carvajala zagra Federico Valverde. Towarzyszyć mu będą David Alaba, Eder Militao i Alvaro Carreras.
Tercet pomocników został zestawiony w następujący sposób: Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga i Jude Bellingham. Z kolei trio w ofensywie to Franco Mastantuono, Kylian Mbappe i Rodrygo. Dla Brazylijczyka to dopiero trzeci mecz w pierwszym składzie.
Oficjalne składy na mecz Getafe – Real Madryt:
Getafe: Soria – Sanchez, Duarte, Djene, Rico – Femenia, Martin, Milla, Arambarri, Sancris – Liso
Real: Courtois – Valverde, Militao, Alaba, Carreras – Tchouameni, Camavinga, Bellingham – Mastantuono, Mbappe, Rodrygo
Początek meczu Getafe – Real w niedzielę (19 października) o godzinie 21:00. Transmisja dostępna na kanale Canal+ Sport. Nad przebiegiem zawodów czuwać będzie sędzia Jose Luis Munuera.