Flick znalazł problem. To dlatego Barcelona przegrała z PSG i Sevillą

FC Barcelona ma na swoim koncie dwie porażki z rzędu. W minionym tygodniu musieli uznać wyższość Sevilli i PSG. Jak podaje Sport, źródło problemu zidentyfikował Hansi Flick.

Fernando Vazquez / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Pressing i obrona bolączką FC Barcelony – Flick wdrożył plan naprawczy

FC Barcelona pod wodzą Hansiego Flicka rzadko przegrywa. Od lipca 2024 roku, czyli od momentu gdy zatrudniony został niemiecki szkoleniowiec, Duma Katalonii przegrała tylko 11 z 70 spotkań. W tym czasie odnieśli aż 51 zwycięstw i 8 razy remisowali.

Jeśli już przytrafiła się porażka, to rzadko dochodziło do sytuacji, że były to dwa z rzędu przegrane mecze. Tak było tylko raz bezpośrednio przed Świętami Bożego Narodzenia w poprzednim roku. Blaugrana przegrała wtedy z Leganes (0:1) i Atletico Madryt (1:2). W związku z tym, że w minionym tygodniu ponownie przegrali dwa spotkania z rzędu Joan Laporta i Hansi Flick odbyli rozmowę nt. formy zespołu.

Jak donosi dziennik Sport, zarząd Barcelony w pełni ufa trenerowi i wierzy, że szybko odwróci aktualną sytuację. Co więcej, Flick znalazł już przyczynę problemów. Do poprawy są takie elementy jak pressing i gra w obronie. Sztab szkoleniowy opracował plan, który ma dążyć do poprawy powyższych elementów. Warto dodać, że Katalończycy będą mieli trochę czasu na trening, ponieważ rozpoczęła się przerwa na kadrę. Następne spotkanie zagrają dopiero 18 października, a ich rywalem będzie Girona.

Na ten moment po 8. kolejkach Barcelona zajmuje 2. miejsce w tabeli La Liga. Liderem jest Real Madryt, który ma o 2 punkty więcej.