Flick z krótkim komentarzem. Chodzi o Złotą Piłkę

Hansi Flick pojawił się na konferencji prasowej przed meczem Real Oviedo - FC Barcelona. Jednym z tematów spotkania z dziennikarzami była Złota Piłka.

Rubén Gil/ Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick o Złotej Piłce: to część mojej pracy

Barcelona w 6. kolejce La Liga zmierzy się z tegorocznym beniaminkiem, Realem Oviedo. Spotkanie na Estadio Nuevo Carlos Tartiere odbywa się kilka dni po ceremonii wręczenia Złotej Piłki 2025. Drugie miejsce w tym plebiscycie zajął Lamine Yamal, a piąty był Raphinha. Dlatego podczas konferencji prasowej Hansi Flick musiał zmierzy się z pytaniem dotyczącym gali organizowanej w paryskim Théâtre du Châtelet.

– Szczerze mówiąc, nie jestem wielkim fanem tych wydarzeń, ale są one częścią mojej pracy, więc pojechałem. Dało mi to okazję spotkać świetnych zawodników. Wyrazili swój podziw dla naszej drużyny, co miło słyszeć – przyznał Flick.

Trener Blaugrany skomentował także wynik Yamala. – To dla niego motywacja na kolejne lata. Przyjmuje to pozytywnie. Jeszcze będzie miał szansę na zdobycie Złotej Piłki. Ousmane Dembélé również zasłużył na Złotą Piłkę. Jest to nagroda przyznawana poprzez głosowanie, więc wszystko może się zdarzy – przyznał Niemiec.

Flick wypowiedział się również na temat miejsca, które zajął Pedri. Hiszpan uplasował się na 11. lokacie. – To kwestia otwarta do dyskusji. Nacisk może być położony bardziej na napastników. Jednak kiedy zawodnik pokroju Scholesa chwali Pedriego, to wiele znaczy, bo był świetnym pomocnikiem i wie, o czym mówi – stwierdził szkoleniowiec Barcelony.