Flick wskazał najważniejszy cel Barcelony. Kibice też na to czekają

Hansi Flick nie ukrywał poważnych planów Barcelony na obecny sezon. Trener powiedział na gali Mundo Deportivo, że celem klubu jest wygranie wszystkiego.

Hansi Flick nie ukrywał wielkich celów Barcelony

Szkoleniowiec FC Barcelony był jednym z bohaterów 78. Gali Mundo Deportivo, gdzie odebrał nagrodę po znakomitym pierwszym sezonie w klubie. Jednocześnie Niemiec jasno dał do zrozumienia, że ambicje Dumy Katalonii sięgają znacznie dalej.

Flick podkreślił, że Barcelona musi walczyć o każdy możliwy tytuł. Zaznaczył, że zwycięstwo w Superpucharze Hiszpanii było dopiero początkiem. Najważniejszym wyzwaniem pozostaje Liga Mistrzów, czyli trofeum, po które klub nie sięgnął od lat.

Niemiecki trener zwrócił uwagę, że kluczowe znaczenie mają detale. Jego zdaniem Barcelona stale się rozwija, ale aby realnie myśleć o triumfie w Europie, musi poprawiać nawet najmniejsze elementy gry. Flick nie ma jednak wątpliwości, że zespół ma realne szanse na wygranie Champions League i pracuje na to każdego dnia.

W swojej wypowiedzi podkreślił także rolę kibiców, którzy regularnie wspierają drużynę i tworzą wyjątkową atmosferę. Według Flicka jedność zespołu i trybun może być jednym z kluczowych czynników w walce o najważniejsze trofea.

Barcelona ma realne szanse na każde trofeum. Drużyna Hansiego Flicka wygląda solidnie na każdym polu i jeśli utrzyma taką dyspozycję, to może z powodzeniem rywalizować z najlepszymi drużynami w Europie. W Lidze Mistrzów Blaugrana awansowała już do 1/8 finału.