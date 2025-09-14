Flick ukarał piłkarza tuż przed meczem. Nie miał litości

Hansi Flick jest znany z ostrej dyscypliny. Tuż przed meczem Barcelona - Valencia Niemiec zareagował na niesubordynację jednego z zawodników. Poinformowało o tym radio RAC1.

Cesar Ortiz Gonzalez/ Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick nie zmienia swoich standardów

W 4. kolejce La Liga Barcelona zmierzy się z Valencią. Blaugrana jest faworytem tego spotkania, jednak bez wątpienia nie może dopisać sobie trzech punktów już przed pierwszym gwizdkiem. Pokazało to spotkanie z Rayo Vallecano. Nikt nie jest pewny zwycięstwa i nikt nie jest pewny… miejsca w wyjściowej jedenastce. Przekonał się o tym Raphinha. Hansi Flick musiał ukarać Brazylijczyka.

Tuż przed pojedynkiem z Los Ches napastnik Barcy został odstawiony na ławkę rezerwowych. Dlaczego Flick postanowił dokonać zmiany w podstawowym składzie? Szczegóły ujawnia radio RAC1. Raphinha spóźnił się na trening aktywacyjny, co oczywiście nie spodobało się trenerowi. Dlatego 28-latek nie zagra od pierwszych minut.

Flick nie toleruje braku punktualności. Przekonali się o tym między innymi Inaki Pena i Jules Kounde. Obaj piłkarze zostali ukarani w dokładnie ten sam sposób. Ostatecznie zdecydowanie bardziej odczuł to bramkarz, który po tym, jak wylądował na ławce, definitywnie stracił miejsce w składzie. Wtedy niemiecki szkoleniowiec postawił na Wojciecha Szczęsnego.