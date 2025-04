Flick specjalistą od finałów. Niebywała skuteczność trenera Barcelony

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Hansi Flick nigdy nie przegrał meczu w finale

FC Barcelona okazała się nieznacznie lepsza od Atletico Madryt w półfinale Pucharu Króla. Pierwsze spotkanie zakończyło się wysokim remisem (4:4). Natomiast w rewanżu bramek było jak na lekarstwo, o losach awansu przesądził jeden gol, którego autorem był Ferran Torres. Ostatecznie po zwycięstwie (1:0) “Duma Katalonii” zapewniła sobie prawo gry w finale krajowego pucharu.

W decydującym starciu, którego stawką będzie trofeum podopieczni Hansiego Flicka zmierzą się z Realem Madryt. “Królewscy” wywalczyli awans, pokonując w półfinale Real Sociedad (1:0 i 4:4). El Clasico w Pucharze Króla odbędzie się pod koniec kwietnia.

Dla zespołu z Katalonii będzie to drugi finał pod wodzą 60-letniego trenera. Na początku roku doprowadził Barcelonę do triumfu w Superpucharze Hiszpanii. Co warto zauważyć, Hansi Flick ma patent na mecze finałowe, których stawką jest trofeum. Jak dotąd jeszcze nigdy w karierze trenerskiej nie zdarzyło się, aby przegrał decydujące spotkanie.

🚨 Hansi Flick has NEVER lost a final as a coach. pic.twitter.com/BSggdtiNKm — Madrid Zone (@theMadridZone) April 2, 2025

W przeszłości Flick prowadził swoje drużyny w finałowych meczach sześciokrotnie. Za każdym razem jego podopieczni po spotkaniu celebrowali zdobycie trofeum. Oprócz jednego triumfu z Barceloną wygrał także pięć finałów w roli trenera Bayernu Monachium.

Pełna lista meczów finałowych, w których Hansi Flick prowadził drużynę: