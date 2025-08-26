Flick nie ma wątpliwości. Ocenił potencjał Lamine Yamala

Lamine Yamal będzie jednym z najlepszych piłkarzy, jakich świat futbolu kiedykolwiek widział - przekonuje Hansi Flick, cytowany przez serwis BarcaInfo. Podczas gali dziennika Bild szkoleniowiec Barcelony nie szczędził pochwał nastolatkowi.

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Lamine Yamal będzie jednym z najlepszych piłkarzy na świecie

Lamine Yamal może zostać najmłodszym piłkarzem w historii, który sięgnie po Złotą Piłkę. We wrześniu odbędzie się coroczna uroczysta gala plebiscytu France Football, na której poznamy najlepszego zawodnika 2025 roku. Nastolatek jest jednym z głównych faworytów do zdobycia prestiżowego wyróżnienia. W poprzednim sezonie był główną postacią FC Barcelony, zdobywając 18 goli i notując 25 asyst.

W poniedziałek (25 sierpnia) miała miejsce gala dziennika Bild, podczas której Hansi Flick otrzymał nagrodę. Szkoleniowiec klubu z Katalonii został wybrany najlepszym niemieckim trenerem. Przy okazji przemówienia zabrał głos na temat Lamine Yamala. Według niego 18-latek będzie jednym z najlepszych piłkarzy, jakich świat kiedykolwiek widział.

– Lamine to prawdziwy geniusz. Zwłaszcza w wieku 18 lat, samodzielnie rozstrzyga mecze. Jest na dobrej drodze. Jest też bardzo inteligentny. Ale oczywiście, ma dopiero 18 lat i musi uczyć się od innych. Wspieramy go. Jestem przekonany, że będzie jednym z najlepszych piłkarzy, jakich świat futbolu kiedykolwiek widział – powiedział Hansi Flick, cytowany przez serwis BarcaInfo.

Ciekawostką jest, że gdyby Lamine Yamal otrzymał Złotą Piłkę, to stałby się najmłodszym w historii laureatem nagrody. Jak dotąd to miano dzierży Ronaldo Nazario, który wygrał plebiscyt France Football w 1997 roku w wieku 21 lat.